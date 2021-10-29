1餐僅14元！男靠遊樂園年票「爽吃7年」 買房娶妻超勝利
不少人常為了理財感到困擾，其中部分小資族會靠著在生活中省吃儉用，希望能藉此讓存款增加。不過，近日美國加州聖塔克拉利塔（Santa Clarita, CA）有名男子靠著一張遊樂園年票省錢，讓他不僅還清了學貸，甚至還買房成家立業，晉升人生勝利組。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 12:37:07
根據《MEL雜誌》（MEL Magazine）報導指出，美國加州聖塔克拉利塔有名33歲的電器工程師狄倫（Dylan），在2014年畢業後開始實習，而他從辦公室窗戶外注意到一間名叫「六旗魔術山」（SixFlags Magic Mountain）主題樂園的雲霄飛車，由於他本身相當喜愛雲霄飛車，便開始著手研究該樂園的門票方案。
狄倫一查發現遊樂園年票一張要價150美元（約台幣4170元），該張門票不僅提供遊客全年不限次數進出園區，甚至還免費提供一日2餐、停車位等。發覺當下，狄倫認為公司和遊樂園間開車僅需5分鐘就可抵達，便下定決定買下年票。
報導指出，狄倫購買票券後一用就是7年，其每日中午、晚上都會至園區用餐，至目前為止已享用超過2千次，累計下來他吃每頓飯只需花50美分（約新台幣14元）！狄倫透露，曾有同事向他抱怨每個月在餐費上就花了1500美元，「我當時想我不會走上那條路」。
狄倫靠著這樣的省錢方法，不僅將就學貸款給還清，甚至還結婚成家，在附近買了一間房。不過他坦言，這樣的方法仍帶給他負擔，由於第一年菜單都是提供漢堡、薯條等高熱量美食，長期下來相當不健康，且園區內的小吃包括冰淇淋、油條等都是免費享用，導致他的體重不斷攀升。
直至現今，狄倫已減少到遊樂園享用餐點的次數，目前一周僅會去3至4次，更萌生「遠離零嘴、堅持健康」的想法。雖然他吃了7年園區的餐點，仍然不減他對遊樂園的喜愛，表示「只要他們不斷改變菜單，我就很滿足了」。（編輯：陳雅雲）