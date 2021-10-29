電子暖暖包沒人想買？全場點出「致命缺陷」認了：心會痛
隨著天氣逐漸轉涼，讓不少禦寒用品需求大增，其中暖暖包也成為許多民眾的保暖神器。不過，就有網友不解指出，傳統拋棄式暖暖包十分熱銷，為何電子暖暖包卻乏人問津？問題一出，便引來眾人點出2大問題，直喊「會心痛！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 14:16:05
《NOWnews今日新聞》曾報導《變冷想買暖暖包！她跑好市多3趟找不到 結帳一幕網嘆氣》，有民眾到美式賣場好市多連跑3次都找不到暖暖包，最後才發現有其他客人一次狂搬好幾箱結帳。對此，就有網友今（29）日於臉書社團《爆廢公社》上發問，指出傳統拋棄式的暖暖包十分熱銷，但不解「電子式的暖暖包卻很少人推薦？」
問題一出，隨即引發網友討論，「總覺得這東西買到差的根本就手榴彈」、「台灣有需要用到這個嗎」、「電池有壽命，而且比較重」、「認真回⋯溫度不夠持久⋯而且使用時間短⋯不如使用暖暖包或傳統懷爐」、「因為我暖暖包都是拿來貼在背後，電子的沒辦法黏在背後」。
留言中多數人指出「害怕弄丟」、「需充電」等都是問題，直言「應該是就算不小心丟了，也不會心疼吧！電子的要是丟了，會心痛，我個人解讀」、「我曾經不小心掉暖暖包在地上，買完東西才在車旁邊撿到，壓根不考慮電子暖暖包」、「暖暖包輕好攜帶，隨時要用很方便，還不用擔心忘記充電吧！」、「要充電也容易不見～暖暖包還是便宜好用」；但也有支持者認為「用了6年的電子式暖暖包，充滿電可以熱約12小時」。（編輯：陳雅雲）