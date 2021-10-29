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貓在家消失！下秒在「奇怪縫隙」中現身　奴才：不愧是你

▲奴才在家找一圈都找不到貓，下秒牠竟在奇怪縫隙中現身。（圖／Twitter帳號：NEKOLAND13）
▲奴才在家找一圈都找不到貓，下秒牠竟在奇怪縫隙中現身。（圖／Twitter帳號：NEKOLAND13）

編輯中心/綜合報導

2021-10-29 14:20:13

為什麼都喜歡這種地方呢？貓咪身輕體纖，猶如水做的身軀使牠們可以自由穿梭在任何想去的地方。日本網友這天找不到自家愛貓，於家中搜尋一圈都沒有結果，正想放棄時，看到貓咪竟然從完全沒想過的縫隙中探頭，滿臉歉疚的樣子彷彿在說「抱歉我藏得太好了，讓你找那麼久」。

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▲網友家養的兩隻貓，是夫妻倆的心靈支柱。（圖／Twitter帳號：NEKOLAND13） 
▲網友家養的兩隻貓，是夫妻倆的心靈支柱。（圖／Twitter帳號：NEKOLAND13） 
這個家庭分別養了挪威森林貓「Ray（レイ）」和橘色的襤褸貓 (ラガマフィン)「Amma（エマ）」，兩隻貓咪是夫妻主人們的心靈支柱，平常雙方鬧不合時，總會一人抓一隻抱在懷裡吸，緩和當下激昂、欲口出惡言的心情。

▲夫妻產生摩擦時，一人抱一隻貓解決情緒。（圖／Twitter帳號：NEKOLAND13）
▲夫妻產生摩擦時，一人抱一隻貓解決情緒。（圖／Twitter帳號：NEKOLAND13）
這天晚上主人又想找貓咪抱抱，但在家中四處搜尋皆無成果，即便喊叫牠們的名字也毫無回應，正想要放棄時，Amma竟突然從架子後方的縫隙中探出頭，滿臉歉疚的樣子似乎在跟主人說「抱歉啦，讓你找那麼久，等等給你抱個夠！」

▲Amma：誰知道你真的找不到我嘛Q_Q（圖／Twitter帳號：NEKOLAND13）
▲Amma：誰知道你真的找不到我嘛Q_Q（圖／Twitter帳號：NEKOLAND13）
▲Amma：偶會好好反省的！（圖／Twitter帳號：NEKOLAND13）
▲Amma：偶會好好反省的！（圖／Twitter帳號：NEKOLAND13）
主人立刻將這幕拍下上傳網路，沒想到網友分享了一隻更會躲藏的暹羅貓「麥次郎（麦次郎）」，照片中能看到牠躲在影印機送紙的凹槽處，柔軟的身體完全貼合狹小的縫縫，彷彿送紙處本就是牠的貓窩！

▲麥次郎：我現在睡在這，請不要印東西好嗎？（瞪）（圖／Twitter帳號：kajiyon） 
▲麥次郎：我現在睡在這，請不要印東西好嗎？（瞪）（圖／Twitter帳號：kajiyon） 
看來若與這些貓咪玩捉迷藏，找個三天三夜都不一定會贏呢！網友們紛紛回覆「當貓想認真躲藏時，真的完全找不到！」、「貓咪就是喜歡所有的縫隙」、「我家有7隻貓，當牠們躲起來時，我一隻都看不到」、「有養貓的家，每天都會發現密室消失案」。（編輯：李惠婷） 

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