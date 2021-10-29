貓在家消失！下秒在「奇怪縫隙」中現身 奴才：不愧是你
為什麼都喜歡這種地方呢？貓咪身輕體纖，猶如水做的身軀使牠們可以自由穿梭在任何想去的地方。日本網友這天找不到自家愛貓，於家中搜尋一圈都沒有結果，正想放棄時，看到貓咪竟然從完全沒想過的縫隙中探頭，滿臉歉疚的樣子彷彿在說「抱歉我藏得太好了，讓你找那麼久」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 14:20:13
這個家庭分別養了挪威森林貓「Ray（レイ）」和橘色的襤褸貓 (ラガマフィン)「Amma（エマ）」，兩隻貓咪是夫妻主人們的心靈支柱，平常雙方鬧不合時，總會一人抓一隻抱在懷裡吸，緩和當下激昂、欲口出惡言的心情。
這天晚上主人又想找貓咪抱抱，但在家中四處搜尋皆無成果，即便喊叫牠們的名字也毫無回應，正想要放棄時，Amma竟突然從架子後方的縫隙中探出頭，滿臉歉疚的樣子似乎在跟主人說「抱歉啦，讓你找那麼久，等等給你抱個夠！」
主人立刻將這幕拍下上傳網路，沒想到網友分享了一隻更會躲藏的暹羅貓「麥次郎（麦次郎）」，照片中能看到牠躲在影印機送紙的凹槽處，柔軟的身體完全貼合狹小的縫縫，彷彿送紙處本就是牠的貓窩！
看來若與這些貓咪玩捉迷藏，找個三天三夜都不一定會贏呢！網友們紛紛回覆「當貓想認真躲藏時，真的完全找不到！」、「貓咪就是喜歡所有的縫隙」、「我家有7隻貓，當牠們躲起來時，我一隻都看不到」、「有養貓的家，每天都會發現密室消失案」。（編輯：李惠婷）