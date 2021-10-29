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貓每日清晨吵出門！奴才看監視器「恍然大悟」：根本是狗

▲家裡白貓每天清晨都吵著出門，奴才看監視器才恍然大悟！（圖／Instagram帳號：thirstytuna）
▲家裡白貓每天清晨都吵著出門，奴才看監視器才恍然大悟！（圖／Instagram帳號：thirstytuna）

編輯中心/綜合報導

2021-10-29 15:16:23｜2021-10-29 15:23:14

一大早想幹嘛？動物的生理時鐘非常準時，到了牠們吃飯或散步的時間，牠們總能迅速就位，用期待的眼神催促人類動作。而國外的這隻白貓便在每日清晨行動，喵喵叫請人類放牠出門，後來奴才看了門口的監視錄影器後才得知原因，真相讓他們不禁大呼「根本是狗狗吧」。

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▲是一隻有著肉肉臉的白色貓咪。（圖／Instagram帳號：thirstytuna）
▲是一隻有著肉肉臉的白色貓咪。（圖／Instagram帳號：thirstytuna）
這隻白貓叫「鮪魚（Tuna）」，在幼貓時被送來這個家庭暫養，可時間一年一年過去，當初的主人都沒在將其帶回，於是正式加入家庭，默默的長到了6歲。

▲鮪魚個性親人，跟奴才感情相當好。（圖／Instagram帳號：thirstytuna）
▲鮪魚個性親人，跟奴才感情相當好。（圖／Instagram帳號：thirstytuna）
後來新冠疫情爆發奴才開始在家上班，為方便用餐多次點了外送，鮪魚對這改變非常好奇，於是開始每天清晨吵著要出門，放牠出去後也不走遠，就在外頭乖乖坐著，等待外送員前來送餐。

▲鮪魚：辛苦你來送食物了，快摸摸我療癒一下。（圖／Instagram帳號：thirstytuna）
▲鮪魚：辛苦你來送食物了，快摸摸我療癒一下。（圖／Instagram帳號：thirstytuna）

與其他怕生的貓咪不同，鮪魚很快就跟外送員們建立起良好的關係，總是徘徊在門口等待他們，甚至對人們撒嬌示好，有時還會多走幾步到外送員的車旁迎接。奴才從監視錄影器中看到這幕非常驚奇，很開心鮪魚能牠愛的人類建立起連結，額外也說明只有他們在家時才會放鮪魚出去，平時絕對待在家中、確保安全。（編輯：李惠婷） 

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