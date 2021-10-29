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推廣峨眉苦茶油 赤柯山農企社服務在地小農

▲新竹縣赤柯山農企社協助峨眉鄉在地小農推廣苦茶油，縣長楊文科（右）前往參觀品嚐。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣赤柯山農企社協助峨眉鄉在地小農推廣苦茶油，縣長楊文科（右）前往參觀品嚐。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-10-29 15:03:05

新竹縣政府表示，峨眉鄉東方美人茶是全台知名的農特產品，近年在農友們積極努力下，苦茶油相關產業也成為峨眉鄉特色農產之一。苦茶樹有益水土保持，苦茶油營養豐富，苦茶粕用途廣泛，是非常優良的農作物，峨眉茶油產銷班和農會合作，召集班員集資成立「赤柯山農企社」，積極推廣在地油品和服務農民，新竹縣長楊文科感謝農企社在峨眉的在地社區經營行銷，未來縣府將全力協助茶油產業的發展。

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新竹縣長楊文科表示，峨眉鄉赤柯山農企社目前推廣印加果油和苦茶油，幫農民代工生產，採取冷壓和熱榨方式，冷壓可直接飲用，熱榨則用於烹飪。農企社雖成立僅三年多，但目前已逐漸打開知名度，縣府農業處和農會將全力支持茶油產業的發展，讓峨眉特有的農產品可以向全台灣、甚至全世界來行銷。

「赤柯山農企社」由農會和茶油產銷班合作，以「推廣在地油品」與「服務小農」為目的，在農糧署、縣府農業處和峨眉鄉農會等單位輔導下，以區域加工中心為目標，逐漸擴大服務區域。農企社自民國106年成立以來，已陸續取得ISO-22000以及HACCP國際食品安全認證，也取得產銷履歷和有機農產品加工與清真驗證。目前主要生產苦茶油與印加果油產品。

新竹縣長楊文科近日在峨眉鄉農會理事長徐耀明、總幹事陳冠義和產銷班員等人陪同下，參觀「赤柯山農企社」油茶工坊，了解苦茶油生產線運作，縣長楊文科參觀時也試飲機器剛冷壓榨出的新鮮茶油，當場稱讚：「又香又甘，好潤口！」他感謝農友們的辛苦經營，發揮社區農產特色，未來有任何需要縣府協助的，農業處和農會都會一起來努力。

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