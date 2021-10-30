男子明明沒養貓 回家卻見床有陌生貓眼神超鄙視：你誰？
欸欸這隻貓咪，你這是闖空門耶！一天夜晚住在土耳其伊斯坦堡的溫特剛下班回家，本來想吃飽飯後就馬上栽進床裡好好休息，想不到當他一打開臥房的門時，卻看到已經有「人」捷足先登，早就在床上舒適窩著，還瞪著大眼看著他！
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 11:44:00
鄰居都會餵食和照顧附近的貓咪，因此溫特認得這隻三花貓，牠是街貓之一Fezgin。只見Fezgin逕自窩在床上，蜷縮在溫暖的被子裡，一臉「你打擾到我囉！」的表情。溫特才在懷疑Fezgin究竟是怎麼進來的，就發現旁邊的窗戶的紗網完全被破壞，毫無保留地破了一個大大的洞，看來Fezgin就是從這裡進來的吧！其實這也不是Fezgin第一次來了，不知道是不是覺得溫特家特別舒適，Fezgin常常想到就會來逛逛，而且調皮的牠還會在溫特家四處玩耍，完全把這裡當自己家。不過這倒是第一次牠直接大喇喇躺在人家床上，似乎不覺得自己有做什麼壞事！
雖然這次Fezgin進來並沒有過夜，但是溫特猜測牠應該是來避寒的，未來如果Fezgin需要一個地方取取暖，他都隨時歡迎。溫特這麼說：「我相信牠會再回來的，畢竟在伊斯坦堡，這些貓咪才是這裡的王嘛！」（編輯：李家慧）