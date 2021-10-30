COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

請厭喵爸照顧毛小孩　第三天發貓咪貼臉照笑翻女兒！

▲厭喵爸也被喵星人征服，竟傳貼臉照給女兒！（圖／The Dodo）
▲厭喵爸也被喵星人征服，竟傳貼臉照給女兒！（圖／The Dodo）

編輯中心/綜合報導

2021-10-30 08:55:00

美國一名女大生希拉2019年時要到墨西哥旅行一周，行前請求老家爸媽暫時幫忙照顧愛貓畢魯，超級討厭貓咪的鐵漢老爸直接拒絕，但抵不過女兒的苦苦請求只好勉強答應收留一周，誰知才第三天老爸竟然狂傳與畢魯的貼臉照，讓希拉笑到不行！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲親人的小畢魯在收容所就立刻擄獲希拉的心（圖／The Dodo）
▲親人的小畢魯在收容所就立刻擄獲希拉的心（圖／The Dodo）
希拉Hira Khalid的愛貓畢魯Bilu是從洛杉磯NKLA動物收容所領養來的，當希拉到收容所參觀時牠直接坐在希拉大腿上並且發出呼嚕聲，抵擋不了誘惑的希拉直接領養了牠！但過沒多久希拉與友人將前往墨西哥旅行一周，由於找不到可信賴的保母，於是只好尋求父母協助。討厭貓咪的老爸一聽見就表示強烈反對，並認為貓咪很會搗亂還會把家裡踩髒，但礙於實在找不到幫手只好勉強答應。

▲希拉將與朋友出國旅行一周，但是因為找不到信任的保母，只好將畢魯托給老家的爸媽照顧，讓討厭貓咪的爸爸非常不悅（圖／The Dodo）
▲希拉將與朋友出國旅行一周，但是因為找不到信任的保母，只好將畢魯托給老家的爸媽照顧，讓討厭貓咪的爸爸非常不悅（圖／The Dodo）
希拉旅遊期間一直擔心畢魯在家的狀況，前兩天都沒有收到父母任何消息，但在第三天老爸居然傳了自己跟貓咪的自拍照，只見畢魯與老爸一起躺在床上還緊緊依靠在一起！老爸一連傳來的三張「貼臉照」讓希拉簡直笑翻了，沒想到一向非常恨貓的爸爸居然這麼快就被親人的畢魯征服，而且旅行結束後老爸還捨不得把貓還給她，只能說貓咪的魅力實在太強大，連鐵漢老爸都抵擋不了、被直攻心房了呢！（編輯：陳珮瑜）

▲鐵漢老爸在希拉出國的第三天就傳來跟畢魯的貼臉照（圖／The Dodo）
▲鐵漢老爸在希拉出國的第三天就傳來跟畢魯的貼臉照（圖／The Dodo）
▲畢魯：阿公也被偶征服，本喵現在有靠山啦！（圖／The Dodo）
▲畢魯：阿公也被偶征服，本喵現在有靠山啦！（圖／The Dodo）
▲畢魯發揮超級塞奶的功力，很快就把希拉厭貓的老爸給征服，而希拉回國要帶回畢魯時，老爸還非常依依不捨呢！（圖／The Dodo）
▲畢魯發揮超級塞奶的功力，很快就把希拉厭貓的老爸給征服，而希拉回國要帶回畢魯時，老爸還非常依依不捨呢！（圖／The Dodo）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀