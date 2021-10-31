攝影師捕捉大貓在雪地跳躍的超萌動作 雪豹：來跳舞吧！
有「雪山之王」的雪豹喜歡以高海拔地區山林為棲息地，而且大多在夜間出沒，因此對於都市人來說牠們美麗又兇猛的形象，還帶著濃濃的神祕色彩，但是一位美國攝影師在冰川國家公園捕捉到雪豹跳躍的瞬間，讓人不禁懷疑牠根本就是家貓！
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 06:41:00
來自美國底特律的47歲攝影師朗恩Ron Conigilaro喜歡拍攝野生動物，尤其是大貓類，由於這些罕見貓科動物經常躲在人煙稀少的高山地區，加上人類違法獵捕以及棲息地被破壞，使得牠們的數量大幅減少，目前已被列為瀕危動物，因此能拍到牠們的身影需要相當程度的好運。朗恩某日在蒙大拿州的冰川國家公園就遇見一隻受到繁殖計畫保育的雪豹Mystique，有別於一般常見的威嚴形象，這隻雪豹竟然跟家貓一樣用很浮誇的方式在雪地裡跳躍玩耍，而這個瞬間都被朗恩拍了下來！
朗恩的照片一上傳到網路，立刻引起許多網友熱烈討論，有人表示：「牠在跳舞嗎？好可愛喔！」、「這麼誇張的跳躍是家貓吧？」、「原來不管大貓小貓動作都一樣」、「雪豹表示：我剛剛看到這～麼～大隻的老鼠喔！」、「工讀生出來喔，不要假扮雪豹跳街舞！」，雪山之王的反差萌果然引起大家的注意及喜愛，是說攝影師真的很幸運，能捕捉到這麼難得又萌翻的瞬間呢！（編輯：陳珮瑜）