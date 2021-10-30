唐吉訶德登台8個月怎麼了？他一查愣住 網全驚：大逆轉
日本知名零售連鎖店「唐吉訶德」今年1月19日在西門町盛大開幕，引發廣大哈日族朝聖，當時剛開幕，一度有人11點入場，結帳出來已經早上七點，當時人山人海情況，引發各界討論。而近日就有人討論「唐吉訶德」來台8個月的近況，驚呆不少人。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 07:00:00
一名網友在PTT貼文指出「天啊！唐吉訶德二號店要開幕了耶！我看到人力銀行開出職缺，正在招募員工，西門町有點小間，希望二號店可以擴大經營，有內線消息知道要開在哪裡嗎？台北台中還是高雄？」只見貼出的連結，點進去滿是唐吉訶德二號店的徵才公告，包括收銀員、熟食部、部門經理等等都有，職缺琳瑯滿目。
貼文一出，網友紛紛回應「誰說西門町一年必倒的，現在要開第二間了」、「真的驚到....撐過疫情還要開二號店」、「總覺得開在台北的機率還是很大」、「現在還要排隊嗎，之前看都排隊就沒去」、「好猛，竟然要開二號店了」、「我覺得可以多進一些台灣不容易買到的東西，比較有可看性」。
而根據網友貼出的職缺，目前預計唐吉訶德2店的位置位於台北中正區；綜合媒體報導，據經濟部商工登記資料顯示，唐吉訶德台灣總公司「台灣泛亞零售」，將忠孝新生分公司，設址在中正區在八德路一段55號地下室，於10月26日核准設立，而通常連鎖店開店前，都會在新址設立分公司，也將可能是唐吉訶德二店最後落腳之處，相關訊息還有待官方公布，喜愛唐吉訶德的朋友可以期待一波！（編輯：張嘉哲）