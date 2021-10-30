日夜溫差恐達9度！下週「這天」起漸轉東南風、氣溫回暖
中央氣象局指出，今（30）日清晨受到東北季風影響，主要反應在清晨低溫上，中部以北及東北部低溫約18度至20度，南部及花東低溫21、22度，到了白天之後，北部及東半部地區高溫約24、25度，中南部地區高溫則會來到28至30度，最大溫差達9度之多，民眾須特別留意日夜溫差大。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 06:54:30
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天截至4：37，平地最低氣溫為雲林虎尾鎮的18.1度。其他地區平地低溫約在18、19度：北部(桃園蘆竹區)18.8度，南部(台南後壁區)18.6度，東部(宜蘭東澳鄉)18.3度。
吳德榮說，「東北季風」持續至下週三（3日），都是「東雨西晴」、早晚偏涼的天氣，只有大台北東側比較有變化；下週四（4日）起東北風逐漸轉東南風，持續多日的天氣型態改變。
吳德榮指出，最新(29日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天的東北季風，水氣不多，東半部有局部短暫雨，北海岸偶有零星短暫雨，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定；白天北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部19至27度，中部18至32度；南部19至32度，東部19至30度。
吳德榮說明，最新模式模擬顯示，明日（31日）至下週三（3日）仍受東北季風影響，水氣略增，東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星短暫雨，大台北西側雲量略增，桃園以南為晴時多雲的天氣。冷空氣略減弱，早晚仍偏涼，各地區最低氣溫約在19至21度；白天高溫變化不大，北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。下週四（4日）東北風逐漸轉東南風，氣溫回升，山區午後及東半部仍有局部短暫雨。（編輯：孫唯容）