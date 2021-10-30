找工作「薪水最高24K」！男傻眼懷疑人生 網揪細節懂了
年輕人剛出社會找工作時，難免碰到瓶頸。可能因歷練不夠找不到高薪工作，或理想的公司職位沒有開缺。許多人礙於現實考量，都會選擇先忍耐，再慢慢等待機會；但也有人不願意委屈自己。近日，就有一名網友PO發文，表示自己找不到薪水高於24K以上的工作，猶豫要不要委屈自己。貼文一出，卻遭到網友無情揭露低薪原因：「給你24K都嫌多」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 12:16:26
該網友在Dcard工作版中發文，表示現在自己畢業兩年多都在家待業，和父母拿錢過活。但最近手頭吃緊，讓他猶豫「要不要委屈自己做低薪工作？」。原PO在文中表示，覺得服務業工時長又低薪；一個月只領24K，月休8天，每天上班9~10小時，還要微笑面對人群，讓他無奈感嘆「我平常都是擺臉色的那個……但為了錢，也沒辦法。」
貼文一出，立刻遭到網友嘲諷，紛紛留言表示「其實我覺得以你的作文能力和態度，給你24k都嫌給太多......」、「我就問，沒能力但又想賺錢的有什麼資格做能擺臉色的工作？拜託認命點！先求有工作，再努力提升自己來求更好的工作。別繼續在家當米蟲啃老還擺臉色給爸媽看」、「當有人說到『委屈自己』我都想問，你能列出值得24k以上的理由嗎？」
不過，也有人認真給出建議，「服務業並不是一昧迎合客人喲！服務業也是有它的專業在的…..薪資的部分，剛入行的薪水的確不會太高。但我相信一定比一直待在家花父母的錢來得好。自己好好考慮吧！」、「認真分析啦，如果住家裡領底薪應該還是很容易存錢的。不過你的問題主要是出在你在工作中很壓抑失去自由的那種感覺」、「如果不想面對人群，作業員比較適合你。」（實習編輯：王思琴）