超商麵包霸主是誰？全場一面倒指「它」　再抖神級吃法

在忙碌的生活中，不少上班族喜歡到超商買麵包當作早餐，不但快速又方便，且還可以選擇喜歡的口味，近日就有網友想問，在大家心目中最好吃的超商麵包有哪幾樣，貼文一出立即引發熱議，不少網友大推「貝果系列」：「微波過後的起司貝果，神好吃啊」、「被家人推坑貝果，真的好吃」。





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該名網友昨（29）日在PTT貼文，他以「超商麵包的選擇」為題，表示小時候不喜歡吃麵包，因為覺得吃起來很乾，但長大後反而愛上麵包，而超商麵包中更是喜歡小蛋糕、海鹽羅宋麵包、起司貝果跟杯子蛋糕，這幾款都回購超過5次，現在想嘗試新的口味，「因為麵包熱量很誇張，所以不喜歡踩雷，想繼續嘗試一些新口味，歡迎各位推薦分享」。





▲有網友好奇問，超商麵包哪樣最好吃？（示意圖／資料照片）

貼文一出，網友紛紛留言，「果醬麵包，果醬都塗很多很好吃」、「草莓夾心吐司」、「菠蘿可頌，發明這個的真的是天才」、「唯一覺得還可以的就肉鬆麵包吧」、「起司火腿麵包」、「貝殼流沙，微波後超好吃」、「鹹的麵包還是會選擇去麵包店買，比較多口味」、「超商麵包不耐吃，寧可直接去麵包店」。





不過，最多人點名「貝果系列」，「微波過後的起司貝果，神好吃啊」、「起士貝果真的很好吃」、「貝果，起士或者蔓越莓都很好吃」、「藍莓貝果好吃」、「被家人推坑貝果，真的好吃」、「貝果類都不錯」、「起司貝果第一」、「起司貝果加熱更好吃」。（編輯：賴禹妡）



