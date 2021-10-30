有油包的泡麵怎煮？「正解」麵超入味 眾全驚：有夠聰明
泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜及正餐的首選，而市售泡麵一般來說，都是一塊面體搭配調料包以及油包。近日，就有網友討論「泡麵的油包真的非常難擠，每次都擠不乾淨」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 11:40:41
原PO在PTT貼文指出「我每次吃泡麵都遇到一個問題，那就是調理油包我都擠不乾淨，覺得好難擠乾淨，有試過用筷子去挖，結果全部都黏在筷子上，兩隻筷子互相摩擦也很難弄乾淨，請問有什麼秘招，可以很簡單地把調理油包擠乾淨嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「放在泡麵蓋上，用溫度讓它融化啊」、「放在泡麵蓋上+1！可以快速融化油包」、「先放在碗上面，要吃之前在擠下去」、「上下都剪個開口，空氣就會自把他推出，調理包也是這樣」、「筷子不是伸進去挖...你用兩根筷子夾住醬往下拉，就全部出來了」。
而事實上，NOWnews先前也曾報導「維力炸醬麵一堆人吃錯？『正確吃法』曝 眾驚：也太聰明」，內容提及不少人在吃泡麵時，因為油包每次都擠不乾淨，導致麵吃起來味道不足，因此有網友實測將泡好的麵蓋上蓋子後，將油包放在蓋子上，讓熱氣將油包融化，結果非常輕鬆就能夠擠出全部醬料，當時讓不少人直呼聰明，如果有相同困擾的民眾！可以試試此一方法。（編輯：張嘉哲）