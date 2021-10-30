Gogoro不完美路上卻一堆？機車族抖「暗黑真相」：早發現
隨著環保意識抬頭，電動機車在近幾年聲量非常高，不少人都將自己的油車換成電動機車，而說到電動機車，無不想到霸主Gogoro，但其因為幾個缺點，引發不少議論。近日，就有網友透露自己非常想要買電動機車，希望機車族能給意見，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 12:10:49
原PO在PTT貼文指出「我親愛的油車陪伴了我15年，雖然還沒掛彩，但也是偶爾感覺它力不從心了！最近注意Gogoro很久了，不過價格有點貴，還有換電池站要特別找一下，好奇有沒有人騎過入門款Gogoro可以經驗分享的，電池租賃方案有大概聽朋友講過，主要想知道有沒有後續維修服務經驗的，感謝啦！」
貼文一出，網友紛紛回應「騎了一年多通勤用，只有電池這件事很困擾要常換電，不然沒什麼別的缺點」、「是真的好騎，就是電池租貸方案貴了點，有閒錢可以買」、「騎了三年，如果你不考慮價格的話，騎乘滿舒適的」、「狗肉沒什麼缺點，就是月租太貴」、「狗肉是真的很好騎啊，就月租電池跟維修稍微貴了點」。
不過，也有不少人站出表示「拜託，整天說買Gogoro是盤子的人，80%都是油車仔」、「回你不要買的，10個有9個沒騎過」、「喜歡就買，叫你別買的87%都是油車沒騎過電車的」、「騎油車的自己沒騎過就愛說人家盤，早就發現了」。（編輯：張嘉哲）