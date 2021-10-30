社區開「1夯店」！他臉綠怕爆：是夢魘 全場樂瘋羨翻
隨著網路時代的進步，網路購物越來越方便，更是許多男女「血拼」的最佳管道，近日就有一名男網友在網路上表示，近期社區開了一間「蝦皮店到店」，有了免運的前提以及方便取貨的優勢，未來只怕另一半會天天買爆，瑟瑟發抖直喊：「社區旁邊開了好可怕的店⋯」
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 13:31:34
該名網友昨（29）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示社區旁開了一間「可怕的店」，仔細一看原來是蝦皮店到店的實體店面，據蝦皮官網指出，即日起至2021年11月30日，只要使用蝦皮店到店，下單即享免運，無須再領免運券，這也讓原PO幽默直言：「女人的夢想、男人的夢魘，你們不知道女人都一直叫男人拿包裹嗎？下班不是先問今天吃什麼，而是今天有包裹要領嗎⋯」
貼文一出，果然釣出一大片男網友哀嚎，「錢都不掏出來，變相被搶劫」、「這太恐怖了」、「拜託別來高雄」、「我懂你的苦」、「拜託離我家遠一點」、「諸位男性荷包要失血過多」、「領包裹就算了，還是要付款的那種」、「萬惡包裹店」、「這店不可怕，免運才可怕」。
不過，多數網友還是相當期待，「我也希望我家附近也開一間」、「這樣就沒有運費這問題了耶」、「好希望我家附近也可以開一間喔，那就可以經常免運費了」、「我多希望我家這邊能開個幾間」、「我期待這家店開在我家樓下」、「羨慕，我住的地方都沒有」、「南部敲碗！！都買到白金蝦了，怎麼沒開啦！」。（編輯：賴禹妡）