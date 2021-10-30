金宣虎前女友墮胎後「跟男星去八大場所」 衝擊影片流出
金宣虎因出演韓劇《海岸村恰恰恰》飾演「洪班長」人氣攀升，但與前女友崔英雅的墮胎糾紛，使他「知名度」再三級跳，媒體《Dispatch》、劇組人員陸續出面幫他洗白，今（30日）娛樂記者李鎮鎬再釋出一段影片，內容為崔英雅墮胎後的4個月，她不受失去孩子的痛苦，違反群聚與男星、三五好友開心去唱歌。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-30 15:00:00
金宣虎遭指射後不理，逼前女友崔英雅墮胎，形象全毀、工作全丟，但韓媒《Dispatch》出面爆料是崔英雅慣性說謊，2人是協議墮胎，2020年7月底打掉孩子後仍繼續交往，最後金宣虎2021年5月底與她分手，是因為女友生活不檢點，崔英雅的前夫也出面佐證，說崔英雅曾連帶3個男生回家，才與她離婚。
娛樂記者李鎮鎬於YouTube透露，握有崔英雅與歌手李在勳在濟州島娛樂場所嗨歌的影像，在KTV唱歌不是大事，重點在於時間點為去年11月，正是崔女墮胎後4個月，加上疫情嚴峻，她不僅違反群聚規定，心情也看似不受失去孩子影響，非常開心。
李鎮鎬公開影片，畫面是手機放桌上、鏡頭朝上偷錄的畫面，在場估計超過5人，鏡頭雖沒照到其他人，但卻有一位女子開心唱歌跳舞，李鎮鎬透露該女就是崔英雅。此外，崔英雅在爆料時，透露因失去孩子感到痛苦，才決定揭發金宣虎，但該影片卻看到她墮胎後沉浸歡愉聚會，說法出入讓網友霧煞煞。
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