日本貓奴抱起自家主子彷彿抱小孩　網友驚呼虎斑貓體型！

這真的不是P圖！一名日本推特主しばた先生在網路上分享一張關於自家貓咪的照片，照片中一名女性抱著一隻巨大的虎斑貓外出，雖然虎斑貓穿著可愛的藍色衣服，但是牠宛如老虎般超霸氣的眼神以及彷彿幼童一般高的身軀讓網友驚嘆，表示飼主的手臂應該很有力才抱的起牠啊！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲虎斑貓被抱著時看起來好巨大，眼神也好犀利，被網友說像隻小老虎！（圖／twitter@aojirulife）▲幾乎快占滿整個貓窩，看起來很像肥美海參（圖／twitter@aojirulife）▲正面其實蠻可愛的牠，是一隻將近8公斤的大男孩（圖／twitter@aojirulife）也因為牠有超乎一般貓咪的身形，引發大家的討論之外，沒想到也讓網友紛紛在推文底下曬出自家大貓咪的照片，完全不讓虎斑貓專美於前！▲@ninja250_poko：這是我堂兄家的貓，10公斤！▲@165kamanyan：這是我家的女孩子，9公斤，雖然有點大隻但是很可愛！▲@Dancingisfun：我家的孩子大約7公斤，是胖貓但也很可愛！（看那一對可愛的屁屁！）▲@Naaao_1341：有圖有真相，我家孩子與ipad的比較（這個ipad可以完全被牠遮住耶！）路上貓怎有殘影？原來是2隻「對稱貓」黏緊緊就是毛在胖！貓吹乾成「巨Q棉花球」 濕身照對比超爆笑影／騎車遇到小山賊攔截 貓咪包圍她：給朕留下買路財！