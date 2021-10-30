小六數學題「考倒全場」！網算到崩潰求救：要重讀國小了
數學類的題目變化多端，不只能讓孩子懂得舉一反三，也時常讓家長們看得霧煞煞，近日就有一名網友在網路上表示，他看到親戚小孩的數學題，發現自己根本不會，急得上網求助網友，貼文一出，不少網友也哀嚎：「完蛋，我要重讀小六了QQ。」
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 15:48:44｜2021-10-30 15:50:03
該名網友昨（29）日在PTT貼文，他以「這題小六的數學怎麼算？」為題，表示剛剛親戚小孩問了他一題數學，只見圖中一個深灰色大圓和淺灰色小圓重疊，題目指出「小圓半徑公分，大圓半徑3公分，深灰色部分的面積及淺灰色的面積大約相差幾平方公分？」讓他崩潰求助：「這個重疊的面積要怎麼用小學的算式算啊QQ我太廢了。」
貼文一出，網友紛紛留言，「完蛋，我要重讀小六了QQ」、「這什麼題目，不可能算得出來好嗎」、「這文組出的題目吧，沒給距離用目測的喔」、「沒給中間疊多少是要通靈哦」、「好想回去讀國小」、「哪裡可以報名小學數學班QQ」、「出題有問題啊！重疊部份佔多少都沒標」。
不過，還是有許多網友立即給出解答，「疊多少不影響答案，直接減就好」、「一堆文組，就大圓面積減小圓面積啊」、「就直接大圓減小圓面積啊，反正兩個都少那一塊沒差吧」、「大圓面積減小圓面積啊，不過你親戚小孩答案算錯了」、「重疊的部分不需要算啊，兩邊減一樣的大小差距不變」、「不管疊多少都一樣，大圓面積減小圓面積就是了」。（編輯：賴禹妡）