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浪貓準時到民宅討飯又消失　她愣：我不是唯一餵食者？

▲虎斑貓：本喵只是食量大一點而已辣！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲虎斑貓：本喵只是食量大一點而已辣！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）

編輯中心/綜合報導

2021-11-01 11:23:00

居然有浪貓這麼明目張膽地上民宅大聲要求進門吃飯？韓國一住戶日前遇到一隻白底虎斑貓在每天早上7點準時到門口大聲喵喵叫，就是想要進門吃飯睡大覺，但奇怪的是牠居然也不會久留，讓女屋主非常好奇，牠究竟從哪裡來？離開這裡後又去了哪裡？

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▲一隻浪浪虎斑貓固定每天早上7點準時「叫門」進屋吃飯（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲一隻浪浪虎斑貓固定每天早上7點準時「叫門」進屋吃飯（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲牠進門後就當自家一樣放鬆，並催促女屋主放飯，一點也不像是流浪在外的貓咪！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲牠進門後就當自家一樣放鬆，並催促女屋主放飯，一點也不像是流浪在外的貓咪！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲用過早餐後就開始打盹（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲用過早餐後就開始打盹（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
由於貓咪的行蹤實在太詭異，總是固定在7點來吃飯，舒服地睡了一覺後又在8點吵著出門，於是女屋主在牠的身上綁上紅繩，一路追蹤牠究竟去了哪裡。經過一連串的跟蹤發現，原來牠離開後先到小巷弄找一名女子討罐罐當早午餐，然後溜進韓食餐廳找老闆吃中餐，下午到炸雞店向女老闆要鮪魚當下午茶，晚上再回到民宅吃晚餐，而所有人都因為牠是浪貓而提供牠愛吃的食物，殊不知自己其實不是唯一一個餵食者，而虎斑貓一整天都是滿滿的吃貨行程，根本就是在社區裡吃透透！

▲虎斑貓從民宅離開後，依序到好心女子、韓食餐廳以及炸雞店騙吃騙喝！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲虎斑貓從民宅離開後，依序到好心女子、韓食餐廳以及炸雞店騙吃騙喝！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲虎斑貓：可惡！本喵的行蹤居然被曝光惹！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲虎斑貓：可惡！本喵的行蹤居然被曝光惹！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
女屋主發現她並非唯一的「苦主」後，相當不解牠為何每天四處討食，食量如此驚人，便帶去獸醫院檢查發現牠已經懷孕並且即將臨盆，這才了解牠每天進食這麼多的原因，於是她準備好待產小屋，果然沒過多久虎斑貓平安地生下三隻可愛小奶貓，而貼心的女屋主還為牠燉煮產後月子營養餐補身體，並霸氣表示願意直接收養這一家四口，從今以後可以幸福快樂地過生活了！（編輯：陳珮瑜）

▲女屋主在家裡為牠準備待產室，生完小孩後就在這裡哺乳小奶貓！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲女屋主在家裡為牠準備待產室，生完小孩後就在這裡哺乳小奶貓！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲虎斑貓順利地產下可愛小奶貓！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲虎斑貓順利地產下可愛小奶貓！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲虎斑貓一家四口也成功擄獲女屋主的心，直接晉升家貓！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
▲虎斑貓一家四口也成功擄獲女屋主的心，直接晉升家貓！（圖／翻攝自FB@SBS TV동물농장x애니멀봐）
來看看虎斑貓如何「吃」出自己的家～


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