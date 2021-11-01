浪貓準時到民宅討飯又消失 她愣：我不是唯一餵食者？
居然有浪貓這麼明目張膽地上民宅大聲要求進門吃飯？韓國一住戶日前遇到一隻白底虎斑貓在每天早上7點準時到門口大聲喵喵叫，就是想要進門吃飯睡大覺，但奇怪的是牠居然也不會久留，讓女屋主非常好奇，牠究竟從哪裡來？離開這裡後又去了哪裡？
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 11:23:00
由於貓咪的行蹤實在太詭異，總是固定在7點來吃飯，舒服地睡了一覺後又在8點吵著出門，於是女屋主在牠的身上綁上紅繩，一路追蹤牠究竟去了哪裡。經過一連串的跟蹤發現，原來牠離開後先到小巷弄找一名女子討罐罐當早午餐，然後溜進韓食餐廳找老闆吃中餐，下午到炸雞店向女老闆要鮪魚當下午茶，晚上再回到民宅吃晚餐，而所有人都因為牠是浪貓而提供牠愛吃的食物，殊不知自己其實不是唯一一個餵食者，而虎斑貓一整天都是滿滿的吃貨行程，根本就是在社區裡吃透透！
女屋主發現她並非唯一的「苦主」後，相當不解牠為何每天四處討食，食量如此驚人，便帶去獸醫院檢查發現牠已經懷孕並且即將臨盆，這才了解牠每天進食這麼多的原因，於是她準備好待產小屋，果然沒過多久虎斑貓平安地生下三隻可愛小奶貓，而貼心的女屋主還為牠燉煮產後月子營養餐補身體，並霸氣表示願意直接收養這一家四口，從今以後可以幸福快樂地過生活了！（編輯：陳珮瑜）
來看看虎斑貓如何「吃」出自己的家～