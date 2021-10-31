東北風偏強！水氣多集中北東部 桃園以南、離島陣風強
中央氣象局今（31）日表示，今明兩天持續受東北風影響，東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區及金門、馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；溫度部分，早晚稍涼，各地低溫約20到22度，白天桃園以北及宜蘭舒適至略有涼意，高溫約23、24度，新竹以南及花東則較為溫暖，高溫在26至30度。
編輯中心／綜合報導
2021-10-31 06:28:30
氣象局指出，今起華南水氣離開，台灣附近恢復成單純東北風的天氣型態，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有局部短暫雨，大台北平地也有零星降雨的機會，桃園以南則為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨的天氣型態。
由於東北風偏強，氣象局提醒，桃園至台南、東南部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，海邊活動請注意安全。
氣象局表示，一直到下週三（11月3日）台灣持續受東北風影響，呈現迎風面涼爽舒適，中南部日夜溫差大的天氣型態；但從週四開始至週六，北方高壓東移出海，連續多日的東北風型態暫告一段落，台灣附近風場由偏東風漸轉為偏南風，北方海面並有鋒面逐漸形成，除東半部及恆春半島有局部短暫雨外，離鋒面相對較近的北部地區也有局部降雨，其他地區天氣變化不大。（編輯：林莞茜）