為何台灣人熱愛泡麵？「1主因」曝光 網認了：爽度加倍
泡麵不但方便食用，還很便宜美味，因此不少人肚子餓時會泡上一碗解饞，近日就有一名網友好奇，泡麵對人體非但沒益處，還有可能損害健康，為何還是這麼多人愛吃？貼文一出引起熱烈討論，許多網友直言：「很多外食也沒比泡麵好多少啦！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 10:27:49
該名網友昨（30）日在PTT貼文，他以「現在還會吃泡麵的都是哪些人」為題，表示泡麵不但高碳水、高脂肪還高蛋白、過度調味，吃了之後對人體可能有害，「更不用說泡麵的麵體都是先油炸過再保存的」，不過卻還是很多人愛吃，因此好奇問：「明明同個價位還可以買到比較有營養的東西，為什麼要買泡麵虐待自己的身體？」
貼文一出，網友紛紛留言，「覺得泡麵好吃的人」、「圖一個爽感」、「偶爾也要吃點不一樣的，怎麼了嗎」、「胖子才不是因為一碗泡麵才變胖子」、「這個不能吃那個不敢吃，活的也太可憐」、「去墾丁、偏僻地、山上，有泡麵吃屌打一切」、「便宜方便好嗎」、「啊就真的很好吃啊」、「想回味一下不行喔，你吃一堆營養的有考試都考100分嗎」。
另外，也有網友認為外食不一定比較健康，「我大概兩年沒吃泡麵了，身體一樣差」、「印尼泡麵同價位有營養的有啥講來聽」、「很多外食也沒比泡麵好多少啦」、「除了自己煮，一般路邊小店跟泡麵同價位的你覺得會比較健康嗎」、「台灣泡麵已經不油炸了」、「泡麵絕對可以吃，但不要熬夜的時侯吃，對身體的影響是白天的好幾倍以上」、「你以為去外面買外食，他的原料會比泡麵安全嗎」。（編輯：賴禹妡）