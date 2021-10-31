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正妹點宵夜上空開門！外送員崩潰　內行證實：回家很難睡

▲外送平台近幾年崛起，不論是正常用餐時段，抑或宵夜時段，民眾都能透過外送平台點餐。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲外送平台近幾年崛起，不論是正常用餐時段，抑或宵夜時段，民眾都能透過外送平台點餐。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-31 10:17:09

外送平台近幾年崛起，不論是正常用餐時段，抑或宵夜時段，民眾都能透過外送平台點餐，美味餐點過不久就會送上門。不過，近日就有外送員分享自己送餐經驗，表示遇到一名正妹在半夜點餐，結果出來取餐卻是上空開門，讓他相當尷尬，貼文引發熱議。

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原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「希望點宵夜的美女們，雖然時間已經準備就寢，但取餐時拜託不要直接穿睡衣，甚至還有情趣裝、上空取餐的狀況，讓人眼睛都不曉得看哪裡，回到家以後也很難睡著，現在已經入秋，麻煩披件外套再出門，以免著涼」。

▲原PO表示上個月某天晚上肚子太餓，就叫了外送宵夜，豈料竟然「獲得男朋友」，她也曝光完整過程。（示意圖／翻攝photoAC）
▲外送員奉勸點餐的女生好好保護自己，天氣轉涼也不要穿太曝露取餐。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「沒圖沒真相」、「是不是有說外送員都要裝行車紀錄趣保障自己權益XD」、「我真的不知道不穿衣服取餐到底在幹嘛」、「我懷疑你是人事部門的，在招外送員，但是我沒證據」、「遇過一堆不穿衣服的......」。

另外，也有不少同行出面證實「很早的早餐跟宵夜常常遇到」、「早餐跟宵夜時段是真的常常遇到，薄紗、性感睡衣都有＝＝真的搞不懂」、「也許很多人都不相信，但這是真的，我送飲料也遇過」、「我還遇過歐巴桑也穿薄紗呢」、「男生的話四角褲見怪不怪，女生早餐跟宵夜時段也真的都有，穿很裸露」。（編輯：張嘉哲）

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