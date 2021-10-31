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火辣鋼琴女神紅到國外！日網嫌：穿太露　爆紅內幕超殘酷

▲鋼琴女神Pan Paino個人頻道訂閱數高達281萬，是台灣個人頻道最高。（圖/Pan Paino YT）
▲鋼琴女神Pan Paino個人頻道訂閱數高達281萬，是台灣個人頻道最高。（圖/Pan Paino YT）

編輯中心/綜合報導

2021-10-31 11:05:14

隨著科技時代進步，YouTuber成為新興產業，不少人透過不同題材拍攝影片賺取收入，憑藉個人特色經營頻道來吸引觀眾群。而高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」，因身材姣好、琴技高超受到矚目，目前頻道已經有281萬人訂閱，榮登台灣個人最高。而近日，就有網友抖出「紅到國外」的內幕，引發討論。

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原PO在PTT貼文指出「Pan Piano常常在影片中大秀性感，但看國外的評論，有些日本人覺得她穿的有點太露，這時候應該怎麼反駁？該說她是為了藝術犧牲嗎？」事實上，身為鋼琴教師的Pan Piano因為喜愛Cosplay，因此往往彈鋼琴時，都會穿著動漫人物的衣服彈奏鋼琴，因為琴技高超，加上姣好身材，在國內外都引起話題，影片往往一上就是破百萬瀏覽。

▲台灣女YouTuber「Pan Piano」辣扮高中生。（圖／翻攝Pan Piano　YouTube）
▲台灣女YouTuber「Pan Piano」經常角色扮演彈琴，引發國內外網友熱議。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）
貼文一出，網友紛紛回應「Pan露得算少了，她主題是cosplay」、「Pan真的算很客氣了，韓國有的根本就沒穿更扯」、「但她也值得這樣爆紅吧，cosplay得很用心」、「還有那種露更多的，但反而沒比較好看」、「我倒覺得她比較適中，琴藝跟裝扮都有顧及，加上好身材，紅到國外也很正常」。

另外，也有與Pan Piano交流過的網友透露「他在4、5年前就在PTT上與她交流過，本人非常專業且正常，所以小P剛做YT時就訂閱了，不過早期沒有這麼多噱頭，穿著也正常，直到近2年越穿越少，訂閱量也隨之爆增，雖然吸引的人多半是看身材不是聽音樂，但的確是很有效果的宣傳，如果只是單純做音樂，恐怕不會有這樣爆炸式成長的人氣」。（編輯：張嘉哲）


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