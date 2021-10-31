天然逗貓棒！小黑豹狂玩大尾巴 媽一掌壓制：給我安靜點
孩子那不是逗貓棒啊！日本一間動物園在兩個月前迎來一對可愛的黑豹寶寶，而園方每天都會分享牠們與母豹逗趣的生活日常。這天其中一隻小黑豹調皮地將媽媽尾巴當逗貓棒玩耍，沒想到下一秒就被教訓了！
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 12:29:07
位在兵庫縣的《神戶市立王子動物園》在今年8月時，由黑豹爸爸「Atos（アトス）」與美洲豹媽媽「Nelia（ネリア）」生下一對小黑豹龍鳳胎，由於園方決定讓Nelia先專心育兒，暫時未將牠們對外開放見客，不過也在推特上天天分享牠們母子的有趣互動，加上小黑豹們正值活潑好動年紀，經常惹出不少搞笑事蹟！
這天其中一隻小黑豹玩心大發，一看見Nelia經過，立刻將目光對準媽媽的尾巴，想把它當成「逗貓棒」玩耍。不料地板太乾淨讓牠頻頻重心不穩而跌倒，抓不到尾巴只好改攻擊媽媽大腿。而好脾氣的Nelia終於受不了，「出掌」一手將小屁孩壓制在地上，甚至輕咬寶貝，彷彿在警告牠：「給我安靜一點啦！」。
影片分享短短不到10天就已經累積超過88萬人次觀看，園方兩天後也釋出另一段Nelia「一打二」的影片，許多網友都笑說：「媽媽覺得心很累」、「天然的逗貓棒最好玩」、「一掌打趴小屁孩」、「母豹：給老娘安靜一點」、「跟人類育兒一樣費心啊！」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）