買襪子摸到「貓球」？牠囂張偷懶睡翻 網笑：加毛不加價
好大膽的店員竟然公然偷懶！國外一名網友日前購買襪子時，無意間發現襪子籃裡竟然有兩坨「毛球」躺在上面睡到不省人事，由於牠們幾乎融入背景，一時間還讓人不察，網友看了全笑噴表示：「這裡的襪子一定更保暖！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 12:46:01
這名網友是現居在日本的拉脫維亞人阿圖爾Artur，日前他到服飾店挑選襪子時，在琳琅滿目的層架上，突然發現好像哪裡有一點怪怪的？仔細一看竟然有兩隻「貓咪」躺在襪子籃裡睡覺，由於背景實在太花，讓人一開始還沒注意到有貓存在，阿圖爾還打趣地表示：「仔細看看，你們有看見上面的貓咪嗎？」。
原來有兩隻白底虎斑貓公然地將襪子當成暖床躺！一隻將襪子當成枕頭「饋好饋滿」，另一隻則是埋在裡面翻肚爽睡，由於模樣太囂張，還引來不少客人圍觀，但是都沒有人想打擾這兩隻囂張的「毛店員」，紛紛拿起手機拍下這難得又逗趣的一面！
雖然不知道這是店家飼養的貓咪，還是附近浪浪溜進來取暖，不過許多網友看了都笑說：「加了貓毛的一定更保暖」、「2隻喵在偷懶」、「貓：我們在測試襪子保暖度Zzz……」、「這店家真棒，有提前幫客人暖襪子的服務」、「保暖+10」、「買襪子送貓毛這麼好康！你賺到了！」、「特殊版的原汁襪」、「居然上班時間睡覺，老闆要扣罐罐惹！」。（編輯：陳珮瑜）