逛好市多沿路緊張！真實原因曝 婆媽認同：結帳看好幾次
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名女網友指出，自己去購物時，常常覺得好市多的大份量熟食「蓋子設計」非常奇怪，非常容易脫落且很難蓋回去，貼文一出，引爆不少婆媽共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 13:54:46
原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「每次都感覺好市多熟食的盒子設計很容易掀開，但卻不容易蓋上，有時候就是打開蓋不上，也很害怕拿起來手滑，今天我就手滑摔了半盒沙拉在地上，希望能在改良看看」。
貼文一出，網友紛紛回應「我的大理石麵包也是，地下室停好車拿出麵包盒，關上車門的同時整盒麵包飛出去散落地板，要瘋了！」、「麵包類也是....蓋子有夠輕鬆就飛了」、「結帳最常看到啊，一堆麵包在運輸帶滾來滾去」、「這種盒子單手拿很容易打開，蛋糕的也是」、「天才外國人發明的盒子，該開的時後不好開，不開的時侯手滑又自動開」、「每次逛好市多都緊張兮兮的，超怕打翻食物，又不好意思再換新的」。
另外，也有網友分享密招「我也遇到過，只能結帳後去拿透明膠帶加強」、「結完帳我都習慣拿膠帶加強固定，不然真的太容易噴開了」、「我們家是自備幾條橡皮圈，選好東西後，放入購物車前，先把它綑綁2條固定」。（編輯：張嘉哲）