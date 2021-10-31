自助餐夾5菜1湯！老闆娘結帳只收她50元 超感人真相曝光
自助餐擁有多元的菜色而受到歡迎，但相對的，也時常會出現客人與店家因「計價方式」產生爭執。不過就有一位女網友到了自助餐店夾了5菜1湯，老闆娘看完後卻只算她50元，感人的真相也隨之曝光。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 15:46:53
原PO在臉書《爆怨公社》上發文提到「我家轉角處有一家自營自助餐店，以前媽媽罹癌後一直到過世前，都很愛跟我一起去吃，那時候要化療很花錢，常常沒辦法吃飽，那間店夾5菜1湯只要50，所以覺得很划算」。
後來媽媽過世，隔了好長一段時間原PO才又去了這間自助餐店一次，也夾了跟以往一樣的5菜1湯，「一開始老闆娘還沒有認出我，原本說價格是105，後來又在瞄一眼認出我來，改口說『老闆娘算錯了 ，安內50喔』，我才驚覺原來她一直都是故意算我們便宜的，我該該怎麼跟她說，這105我們已經付得起了呢？」
完整經過曝光後，也立刻讓不少網友感動回應「老闆娘妳人心好暖，真的很令人感動！而妳有福氣遇到這樣的好心人」、「老闆娘人太好...建議你可以捐筆小錢給老闆娘做待用餐基金」、「太感動了吧！但我會直接老實說，然後用力的跟她說謝謝」、「買個禮物或包個紅包去感謝老闆娘在您最困苦的時候默默幫助了您跟母親，她會很感動的」。（編輯：潘毅）