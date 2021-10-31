妻股票賠2千萬！60K夫幫還債務　兒見「冰箱饅頭山」淚崩

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後來原PO爸開始出手幫忙償還，更與女方結婚。沒想到原PO媽「學不會教訓，覺得快要無債一身輕了，又重操舊業，繼續借錢玩股票」，此後10年又欠下好幾百萬，總共欠了近2千萬的錢。
原PO一直到出社會前，都不太清楚家中的債務狀況，「出社會後因為工作很忙，大約一個月才回家一次，最近卻發現爸爸好像越來越瘦，打開家裡冰箱還看到冷凍庫滿滿的都是饅頭。一問之下才知道，上大學後，當時月薪6萬的爸爸，為了幫我繳學費以及幫媽媽還債，比以前更加入不敷出，吃饅頭的時間就更多了，雖然爸爸公司平常有免費提供午餐，不至於營養不良、餓死，但不想讓我擔心，都還是會準備好豐盛的餐點等我回家」。
最終原PO也心疼表示「我爸非常的堅強，所有苦都不讓別人知道，什麼事都想自己處理，外表顯現出我很可以，殊不知疲態已經顯而易見了，而我媽到現在還在揮霍，整天跟朋友去吃貴婦餐廳。別人工作為了夢想年收百萬，但我工作只為了讓我爸吃頓飯」。
誇張的日常曝光後，立刻讓許多網友不捨直呼「好荒謬的媽媽」、「迷途不知返很可怕」、「你媽媽會不知道你爸吃饅頭過日嗎？這種人我寧願斷絕關係」、「爸爸也不懂停損的重要性」、「兩種人不能救好賭跟好毒」。（編輯：潘毅）