同學禮金包「500塊+2銅板」！新娘傻眼 眾緩頰：盡力了
參加親朋好友婚禮時，多數人總會以交情來衡量禮金的多寡。不過就有一位新娘無奈表示，自己大學同學禮金不但只包6百，甚至還放了銅板，詳細過程曝光後也引起網路一陣討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 21:57:27
原PO在臉書《爆怨公社》上發文提到，日前在飯店舉辦婚宴，由家人幫忙收禮金，當天大家都忙得不可開交，直到婚宴結束送客，家人就來回報收禮金狀況，並告知她有一名大學同學只包600元，當下原PO也不在意，認為心意更重要。
沒想到下一秒家人又補充說明「但這個人很奇怪，為什麼放了一張500元，還有2個50元硬幣？」原PO聽完立刻傻眼，好奇詢問大家「有人遇過這種奇怪的方式嗎？我真的很想抱怨一下！」
完整過程曝光後，立刻有不少網友吐槽「原本覺得心意比較重要，看到硬幣根本感覺不到心意在哪」、「花點時間換成紙鈔，是最基本禮貌」「600去吃到飽可以吃很好，不要勉強去，包了又給人家嫌...」「應該對方覺得跟你不熟，被你炸紅包不太高興吧」。
但也有一部分網友幫忙緩頰「可能盡他最大的力量了」、「最好再確認一下，可能只有包禮，沒有留下來吃飯」、「說不定人家經濟上真的有困難，也不好意思單數包，湊個六字頭比較吉利，但其實附近超商換個紙鈔也行，收禮金也比較好辦事」、「可能沒錢，硬是包出來的吧」。（編輯：潘毅）