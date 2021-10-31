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男幫洗衣服少「1細節」！女友鬧分手　網認同：無法接受

▲有男網友無奈表示，自己代替身體不適的女友洗衣服，沒想到後續卻因為沒注意「1細節」，雙方爭吵到快分手。（圖／NOWnews資料照）
▲有男網友無奈表示，自己代替身體不適的女友洗衣服，沒想到後續卻因為沒注意「1細節」，雙方爭吵到快分手。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-10-31 22:52:46

情侶交往後，多少都會因為生活習慣、價值觀而產生爭執。不過就有男網友無奈表示，自己代替身體不適的女友洗衣服，沒想到後續卻因為沒注意「1細節」，雙方爭吵到快分手。完整過程也意外引發論戰。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「目前跟女友同居，我們家洗衣服是女友負責。昨天她不舒服，所以我心血來潮幫她洗，在晾的時候，她突然就跑過來大吼大叫，說我內褲跟襪子沒有跟衣服分開洗」。

▲一名人妻指出，自己老公洗衣服，卻讓她嚇得哭笑不得，理由一曝光，隨即引來眾人熱議。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲女友習慣內褲跟襪子必須跟衣服分開洗，原PO好心反而幫了倒忙。（示意圖／翻攝PhotoAC）
因為沒注意到細節讓女友不爽，原PO也只好把內褲跟襪子分開後重新洗一遍衣服。沒想到女友後續得理不饒人，一直不斷碎念。讓原PO也忍不住大聲反擊，女友就開始鬧分手。原PO也不禁疑惑「好像我洗錯個衣服跟劈腿一樣嚴重，好好笑」。

詳細過程曝光後，卻有不少網友卻力女方「衛生問題無法忍受，一起洗真的很噁」、「這年頭還有人不知道基於衛生應該分開洗也是蠻驚人」、「分開洗不是常識嗎？」「重點是你沒有了解對方的生活習慣，忽然心血來潮幫倒忙，還覺得對方小題大作」；但也有人認為「不分男女，碎碎唸真的要不得」、「應該是女生先小題大作，加上男生回話內容跟態度才導致分手」。（編輯：潘毅）

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