男幫洗衣服少「1細節」！女友鬧分手 網認同：無法接受
情侶交往後，多少都會因為生活習慣、價值觀而產生爭執。不過就有男網友無奈表示，自己代替身體不適的女友洗衣服，沒想到後續卻因為沒注意「1細節」，雙方爭吵到快分手。完整過程也意外引發論戰。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 22:52:46
原PO在論壇Dcard上發文提到「目前跟女友同居，我們家洗衣服是女友負責。昨天她不舒服，所以我心血來潮幫她洗，在晾的時候，她突然就跑過來大吼大叫，說我內褲跟襪子沒有跟衣服分開洗」。
因為沒注意到細節讓女友不爽，原PO也只好把內褲跟襪子分開後重新洗一遍衣服。沒想到女友後續得理不饒人，一直不斷碎念。讓原PO也忍不住大聲反擊，女友就開始鬧分手。原PO也不禁疑惑「好像我洗錯個衣服跟劈腿一樣嚴重，好好笑」。
詳細過程曝光後，卻有不少網友卻力女方「衛生問題無法忍受，一起洗真的很噁」、「這年頭還有人不知道基於衛生應該分開洗也是蠻驚人」、「分開洗不是常識嗎？」「重點是你沒有了解對方的生活習慣，忽然心血來潮幫倒忙，還覺得對方小題大作」；但也有人認為「不分男女，碎碎唸真的要不得」、「應該是女生先小題大作，加上男生回話內容跟態度才導致分手」。（編輯：潘毅）