台灣醫師血汗又低薪？他嘆「被國際嘲笑」：還不如小吃店
每個人出社會工作時，都希望自己的薪水夠高、頭銜好看。不過就有網友認為「台灣醫師薪水真的不高」，更以其他行業作為比較，完整論述曝光也意外掀起論戰。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 23:33:31
原PO在論壇Dcard上發文提到「住院醫師平均月薪10幾萬，主治醫師可以領到20萬，很資深的主任等級才有機會拿30、40萬。但這點錢在那些收房租的眼裡基本上就是零頭，因為我朋友就有不用工作只需要收房租的，月薪也快20萬，連某些老字號小吃店也能月賺20萬元」。
他也不禁感慨「健保制度以前醫師確實賺很大，但健保後醫師的薪水真的是國際被嘲笑的等級。且醫護人員的血汗已經眾所周知，超時工作、被病人刁難已是常態。健保也施行快30年，但台灣人還是普遍認為醫師賺很多，硬要把小孩丟去念醫師」。
完整論述曝光後，也意外掀起論戰。有部分網友贊同回應「台灣當醫生感覺CP值不高，醫護環境太差，有健保是好，但也養出一堆刁民」、「醫生跟工程師一樣是拿肝換錢，工程師還比較賺而且沒什麼訴訟風險，現在人動不動就告人」、「醫生真的是很血汗的工作，工時換算工資也沒到很高」；另一派網友則反駁「雖然醫師確實有他辛苦的地方，但賺得比台灣9成的人多是事實」「我交過的2任男友，家裡開診所的月收入60萬，家裡開小吃店的10至15萬而已，還要扣掉僱用員工的錢」。（編輯：潘毅）