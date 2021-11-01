印度神童再預言！「3災難」將來臨 亞洲、美國全被點名
「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）先前多次預言全球疫情狀況和國際情勢，數次精準的預知能力備受討論；日前他再度發出警告表示，接下來12月全球將會有三大危機，且美國將會是最重點的受災區。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 07:01:00
阿南德提到，大約在12月的第2個星期，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）在緩慢且穩定地形成，未來將會對世界產生很大的影響，包括「能源危機」、「供應鏈中斷」、「電力短缺」等危機，都會同時浮現且變得更加嚴重，絕大部份可能會在12月10日後影響美國。
阿南德提到，人類要面對接下來的危機，應該要備好替代的能源、可投資的黃金貨幣、種植食物、購買有機農地，以及不該擠在狹小的空間裏頭，人類要順應自然的法則，照顧好大自然給予我們的東西，且要對神有信心。
他也坦言「我不是為了要散布恐懼，而是占星師的職責是警示人們，對於未來可能發生的事做好準備」；接下來，12月疫情走向恐怕有更大規模擴散，疫苗接種率高的國家也要小心疫情反撲，包括英國、美國、新加坡以及以色列等4國家；亞洲及歐洲地區也要面臨，大寒大雨極端氣候，要到明年5月才會有轉機。（編輯：張嘉哲）
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