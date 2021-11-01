台灣零食霸主是誰？眾喊「2天王」再戰20年：吃的是回憶
台灣不只小吃眾多，零食類的食品也是琳瑯滿目，往往去大賣場或超市，都會大量補貨，而不同口味及種類各自都有愛好者喜歡吃，但你最愛的是哪一種呢？就有網友討論「哪款餅乾是現在台灣的零食霸主啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 07:54:47
原PO在PTT貼文指出「真的有一陣子沒有吃零食了，最近心累想要去買幾包零食回家配著玩電動當肥宅，但只知道有小泡芙跟蝦味先兩種，小時候還有吃過那種鹹鹹的飛機餅乾，不知道現在還有沒有賣，請問台灣的零食霸主現在是誰？」
貼文一出，網友紛紛回應「可樂果跟蚵仔煎」、「可樂果」、「當然是可樂果啊，都吃20年了，可以再戰20年」、「波的多蚵仔煎」、「可樂果沒有之一」、「蚵仔煎+1」、「沒有蚵仔煎味道的蚵仔煎」、「可樂果真的好吃」、「樂事系列吧」、「浪味仙也不錯啊」、「鱈魚香絲好吃」。
綜合網友意見，多數人最推崇「可樂果」及「蚵仔煎」，而這兩款餅乾都是創立超過25年以上的餅乾零嘴，是不少人童年時的回憶，即便後來有各大新品牌崛起，但仍舊抹不去在台灣零食界的地位，讓不少人吃過後難以忘懷。（編輯：張嘉哲）