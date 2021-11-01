怎麼解決台灣低薪？他抖「1招」老闆全GG 台人搖頭戰翻
求職是每個人一生必經的課題，人人嚮往高薪工作，可仍有許多人無法達到台灣平均月薪4.2萬。就有名網友發出疑問，質疑屈就於薪水3萬5工作的究竟是怎樣的人，直指這才是有很多慣老闆的原因，貼文一出引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 11:06:58｜2021-11-01 11:28:37
原PO於Dcard以「會屈就月薪3w5以下工作的人都是什麼人？」為題發文，認為眾人皆檢討慣老闆開低薪，「那麼大家一開始就不要找月薪三萬五以下的工作就好了嘛！」，認為持續缺人下，該類低薪工作就會隨著市場機制淘汰，且原PO開啟人力銀行發現「高於四萬的工作多如牛毛」故提出質疑「那會妥協於月薪三萬五以下的人都是什麼人？」
一派網友認為會屈就的人皆有以下特質「都是不努力跟不願意讀書的人啊！只想爽只想耍廢」、「因為你們不屑做的垃圾低薪工作，總要有那種不賺錢會活不下去但又沒能力的人去做」。
有名網友反駁「社工起薪大概34k，慣老闆一堆，畢竟打著愛心賺錢的商人還是不少，還會以各種名義扣你薪水（回捐），要處理家暴、兒虐、要接觸遊民、身障，重大災難發生後要出來協助災民，逞兇鬥狠的8+9青少年，可能是社工去抓回來上課，社區的獨居老人，可能社工要去協助他打掃髒亂的家裡、幫他連結照顧資源，精神病患者可能需要社工定期追蹤，所以我們都是什麼人呢？」
其他網友則回應「努力生存的人，不然不工作有人會養我嗎」、「不要小看35000以下的工作，別人也是很挑剔的」、「新鮮肝都很低」、「我啦！嗆我嗆夠了沒」、「那你就不懂慣老闆了」。（編輯：李惠婷）