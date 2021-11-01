七年級生才知道！這「團體」當年超紅 網讚：洗腦歌始祖
台灣演藝圈在90年代蓬勃發展，有許多偶像團體在那時成軍，ASOS、四大天王、L.A.BOYZ，雖然有些偶像已經鮮少出現在螢光幕前，但他們的許多經典歌曲仍傳唱至今，近日，就有粉絲上網詢問，是否有人記得以美聲4兄妹為主打的團體，代表作有《分手》、《幫個忙》等，成為7年級生的青春回憶！
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 12:17:51｜2021-11-01 12:25:08
原PO於《爆廢公社二館》發出一張照片，詢問是否有人記得該團體，並表示知道這團體的，應該沒有40歲也有30歲以上，自己回憶起過去，為了買他們的卡帶，都吃的很省，他也大讚「該團體以前真的很紅，在廣播電台被點歌的頻率也好高」。
貼文一出，也釣出許多粉絲回憶，「IPIS，兄妹唱歌都超好聽」、「唱歌超級好聽」、「除了歌好聽～我跟我姐還會跳他們的蟑螂舞耶」、「我以前叫媽媽幫忙都唱他們的歌，唱到被媽媽打到不敢唱歌了」、「分手，這首歌好聽」、「第一代洗腦歌曲就是他們吧」。
IPIS蟑螂合唱團1997年出道，紅極一時！在2001年和唱片公司解約後，就比較少出現在大眾面前，而網友也透漏他們的近況，「新團名PO2~~好像只剩大哥二哥最近重新寫歌唱歌」、「印象以前在永和賣炒麵包，不知道現在還有沒有」、「前一陣子在永和還有看到他們」。（編輯：鍾怡婷）