錢包挖出50元鈔票！男嗨炸：這張多少錢 內行曝真實價值
新台幣是由植物纖維的紙漿製成，但其實中央銀行在1999年，為了紀念新台幣發行50週年，曾經推出過「塑膠版」新台幣，不但防水、撕不破，還有高規格的十四種防偽功能，且至今仍是流通貨幣，能夠到商店購買物品，可說是非常特殊的紀念鈔券，而距離發售已經約22年，也讓收藏者好奇塑膠貨幣的現代價值。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 14:59:56
原PO於《爆廢公社二館》好奇發問，自己收藏多年的塑膠新台幣，現在價值有多少？從圖片中可以發現，那是民國88年6月推出的特別版，正面為「最早版式壹圓券與華三版壹佰圓券」縮圖，背面則印有中央銀行的大樓及中華文化圖飾。
貼文一出，也讓網友紛紛笑回，「上面數字不是有寫多少嗎」、「這個很值錢耶～值50元」、「上面數字不是有些多少嗎」、「只有50元，何況這張幾乎店家都拒收喔」。但也有不少收藏家表示，「現在這種幣都很值錢是古董會增值」、「這個在業界蠻熱門的，很多人都在收，你可以去問問看」。
而實際上該紀念版的鈔票，在各大二手購物網站中都可以看見有人出售，售價約在100至200元，雖然沒有超乎想像的天價，但對比發行時的50元價值，也算是翻倍漲了不少！且即便不收藏，仍然可以當作新台幣50元花掉。（編輯：鍾怡婷）