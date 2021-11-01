吃爆11月！星巴克、拉麵、鮮切牛排買一送一搶不完

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克即日起至11/2限時兩天，於foodomo外送平台推出專屬買一送一活動，凡購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「燕麥奶那堤」或「福吉茶那堤」，即可享有買一送一優惠，
11/1限定 一風堂拉麵買一送一
為歡慶一風堂插旗台北101，今（1）日全台一風堂店鋪，只要消費任一口味拉麵一碗，即贈經典拉麵兌換券乙張！（下次不限金額消費，憑券即可免費享用一碗「白丸元味拉麵」，或至EXPRESS店鋪兌換「博多豚骨拉麵」。兌換券截至11/30前適用）。明天11/2台北101店則限定提供：白丸元味×唐揚炸雞套餐只要101元的激安優惠！
11/1開賣首日 鶴茶樓加一元多一杯
鶴茶樓今推出新品「葡萄甘露」，每杯至少使用22顆巨峰葡萄的完整果肉，療癒多汁，加碼「加一元多一杯」，凡購買「葡萄甘露」即可享加一元多一杯中杯純茶。每人限購２組／僅限來店。
即日起至11/28 魷魚大叔消費招牌餐點送巨無霸酥炸大魷魚
魷魚大叔「海怪餐點配對送」限定好康，消費870元指定餐點：招牌火焰辣炒年糕、海鮮煎餅，加海鮮部隊鍋或韓式炒魷魚二選一，即贈巨無霸酥炸大魷魚「花都開好了」乙隻（400g，原價220元），內用外帶均適用，截至11/28為止。
11/8前 Texas Roadhouse德州鮮切牛排買一送一
Texas Roadhouse德州鮮切牛排七週年生日慶，消費者持有效身份證件，號碼含1、0、2、5 四碼（四碼都要有喔），點購900元以上牛排，即可免費兌換半排冠軍豬肋排一份（價值690元，每張證件限兌換一份）。同為10月份生日的壽星，還可享有全桌飲品「買一送一」優惠！
即日起至11/11 奎克咖啡聯名《瓜瓜園》買一送一
奎克咖啡聯名瓜瓜園推出「甜甜薯與你－冰烤番薯的極致風味」系列飲品，用喝的烤番薯，冷熱「冰烤番薯烏克力力」即日起至11/11天天買一送一，把整顆冰烤蕃薯加入巧克力酥片製成，有夠創新。