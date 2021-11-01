台灣手遊霸主是？真實排行曝光　「這款」跨年曾嗨爆全場

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而談及手遊話題最經典的代表作，莫過於2017年跨年《天堂M》新奇的巧思！就有網友在「Dcard」貼文指出「回想起三年多前在101的跨年，看著101煙火出現之後，突然看到天堂M的代言人陳金鋒的現身，還有那個當年回憶中的背景音樂出現， 當下勾起了無數多的回憶，所以在天堂M上市之後，就手刀註冊玩到了現在， 能讓我一個遊戲玩了三年多，還樂此不疲的，也大概只有天堂了」。
貼文一出，網友紛紛回應「嗨！我也是從從2017/12/11玩到現在」、「天堂M跨年那個真的有夠厲害，完全沒想到」、「陳金鋒的那個真的很經典，而且那時候還是剛玩不久，雖然沒去現場，但當時真的有被嚇到」、「天堂M復刻電腦是真的有點太強」、「無聊上來找找同好，結果真的有，玩過天堂的人應該都30歲了」、「三年前就開始玩到現在，不管是天堂還是天堂M都是無可取代的」。
事實上，手遊天堂M在2017年年中上線之後，在當時不僅國內轟動，國外伺服器也造成預約人潮爆棚，在當年台北101煙火秀開始前，101秀出包括「55」、「2」、「2」、「6」、「8」、「8」、「0」、「0」的數字，搭配當時代言人陳金鋒的出現，當時在網路論壇引爆討論，隨後才知道這深層意義，代表《天堂》從《天堂M》》從2000年7月1日開始，直到2017年12月31日，已經在台營運552,268,800秒，這個畫面至今還有許多人記得，也是天堂Ｍ玩家們的共同回憶。（編輯：張嘉哲）