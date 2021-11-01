COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台灣手遊霸主是？真實排行曝光　「這款」跨年曾嗨爆全場

▲隨著科技進步，各樣題材的手遊陸續上線，但在台灣，最經典的又是哪款呢？（示意圖／翻攝自pixabay）
▲隨著科技進步，各樣題材的手遊陸續上線，但在台灣，最經典的又是哪款呢？（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-01 18:21:43｜2021-11-01 18:41:49

隨著科技的發達，現在智慧型手機已經不只拿來通話、傳訊息，在效能、順暢度、速度、聲光效果都與時俱進之後，多款手遊也陸續開發上線，讓不少人可以殺時間遊玩。而根據《網路溫度計》曾透過《KEYPO》大數據關鍵引擎調查，網友們心目中最經典的台灣手遊，其中許多款至今仍是網友心中的經典。

我是廣告 請繼續往下閱讀
從排名上來看，第一名到第五名分別為「三國志戰略版」、「RO仙境傳說」、「天堂Ｍ」、「全民打棒球」以及「楓之谷M」，不難發現名列前茅的手遊當中，大部分都是從PC進軍手遊市場，代表陪伴許多人從電腦版一路到手遊的心路歷程，也難怪不少玩家都愛不釋手。

而談及手遊話題最經典的代表作，莫過於2017年跨年《天堂M》新奇的巧思！就有網友在「Dcard」貼文指出「回想起三年多前在101的跨年，看著101煙火出現之後，突然看到天堂M的代言人陳金鋒的現身，還有那個當年回憶中的背景音樂出現， 當下勾起了無數多的回憶，所以在天堂M上市之後，就手刀註冊玩到了現在， 能讓我一個遊戲玩了三年多，還樂此不疲的，也大概只有天堂了」。

▲
▲網友回憶青春時期玩的《天堂》電腦版，讓他陷入回憶殺。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「嗨！我也是從從2017/12/11玩到現在」、「天堂M跨年那個真的有夠厲害，完全沒想到」、「陳金鋒的那個真的很經典，而且那時候還是剛玩不久，雖然沒去現場，但當時真的有被嚇到」、「天堂M復刻電腦是真的有點太強」、「無聊上來找找同好，結果真的有，玩過天堂的人應該都30歲了」、「三年前就開始玩到現在，不管是天堂還是天堂M都是無可取代的」。

事實上，手遊天堂M在2017年年中上線之後，在當時不僅國內轟動，國外伺服器也造成預約人潮爆棚，在當年台北101煙火秀開始前，101秀出包括「55」、「2」、「2」、「6」、「8」、「8」、「0」、「0」的數字，搭配當時代言人陳金鋒的出現，當時在網路論壇引爆討論，隨後才知道這深層意義，代表《天堂》從《天堂M》》從2000年7月1日開始，直到2017年12月31日，已經在台營運552,268,800秒，這個畫面至今還有許多人記得，也是天堂Ｍ玩家們的共同回憶。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀