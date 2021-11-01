澳洲森林大火釀災！狗狗無畏闖災區 救下百隻無尾熊性命
2019那年澳洲發生駭人的森林大火，火焰一直從該年9月延燒至2020年3月，吞噬了澳洲大量的野生動物及植物，被專家認為是近年來對野生動物傷害最嚴重的慘案。此次悲劇中有超過6萬隻無尾熊受害，好在有善心志願者及消防員全力救援，而其中有一隻狗狗更救下高達百來隻的無尾熊，得到許多掌聲。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 16:45:44
這隻毛色黑白相間的狗叫「熊熊（Bear）」，今年約六歲，致力於澳洲森林大火中的災區。熊熊經過專業訓練，故能在滿目瘡痍的森林中，利用靈敏的鼻子嗅聞出無尾熊的毛髮及糞便，以此為基準找出牠們的蹤跡，再帶領救難隊到正確地點拯救無尾熊。
熊熊這幾年不畏辛勞的工作，目前已有百來隻無尾熊得到救援，驚人的工作量讓牠得到英國國際動物基金福利會的肯定，向牠授予了特別表彰獎。
那些被熊熊救助的無尾熊，在完善醫療設備的照護下也漸漸恢復健康，照片中的無尾熊「馬克（Mark）」便是其一，當時牠被找到時僅僅只有2公斤，四肢腳掌皆被當時的大火燒傷，但現在已長成一隻圓圓胖胖的無尾熊，健康狀況相當良好。也期望其他已救援及未救援的野生動物都能平安度過危機，未來能再次自由自在地於森林中穿梭、玩樂。（編輯：李惠婷）