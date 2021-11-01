大媽站ATM前「領錢又存回」！內行秒懂暗黑用途：賺很多
現代人若想領取帳戶內的存款，可至超商、銀行或郵局外的ATM插卡就能完成。不過，有女網友某日到超商內想使用提款機，卻意外遇到有位大媽瘋狂重複「領錢」和「存款」的動作，讓她傻眼詢問「有人能告訴我她在幹嘛嗎？」對此，就有內行人立馬揭開用途。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 16:47:40
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己到超商內本想使用ATM，卻發現有位大媽站在提款機前十幾分鐘了，而大媽的行為更讓原PO相當不解，「眼睜睜看著妳兩百兩百的存，然後每存完兩百就列一次明細，有人能告訴我她在幹嘛嗎？」指出這名大媽當下竟不斷重複提款和存款的動作。
不僅如此，原PO還眼尖發現大媽將「同樣兩百塊存進領出，意思就是一來一往都是那兩張一百塊。」遇到如此詭異的狀況，也讓她不滿砲轟「請問妳有看到後面整排人都在等妳嗎」。
貼文一曝光，瞬間就引來不少人傻眼留言，「遇過這種人，超煩」、「這是在幹嘛啦==」、「每次遇到這種都想大翻白眼」、「她是不是詐騙集團的車手在領錢？」
然而，就有內行人立馬看出原因，指出大媽應是想拿取「優惠券」和「累積點數」，直言「每次操作都可以累積點數，點數達標可以拿到購物金」、「刷活動…可以累積點數，還能抽獎」、「我看過這種人...想賺購物金的」。（編輯：陳雅雲）