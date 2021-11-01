11月星座運勢出爐！這一位財運不佳　請避免借貸小心破財

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白羊寶寶的11月人際關係大好，越是主動與人互動越多，運勢越發上升。與年齡相仿的同儕可形成良性競爭，能從過程中得到靈感的激發；與年齡差距稍大者一同出訪，也可以得到一些新知識啟發喔！而且這些互動，能為日後打下良好的發展基礎，所以不要坐等人約，主動約起來吧！戀愛有死灰復燃的運勢，如果再次與之前的戀人重逢，而你也不排斥的話，積極攻勢之下，有機會爭取複合喔！
金牛座
金牛寶寶的11月運勢十分受自身身心狀況左右著。當心情較低沉時，對於一切事物陷入負面思考的惡循環時，事情就會越不如意，但是如果自己能一直給自己強力洗腦，想著你一定可以的，事情有很大的機會漸漸朝向你描繪的方向發展。戀情方面也是有期待就會有機會，請踴躍參與各種聚會，朋友的兄弟姊妹可能就是你的真命天子或天女，請打開你的戀愛雷達吧！財運只要不優柔寡斷錯過時機，基本投資都能收不錯的獲利。
雙子座
一句話來說，就是不太平穩的一個月。人際關係存危外，自身的目標也變得飄忽不定，甚至動搖了未來的規畫，一連串的變化不斷來襲，使得雙子寶寶身陷風雨飄搖的不安感中沉浮。你需要心情轉換，出門旅遊或是學習新技能，讓周遭的人感到你與之前大為不同時，就是運氣回升的契機來臨了！戀愛時不予你，還是把心力放在人際關係的改善，或是新技能及新興趣的培養上吧！
巨蟹座
心想事成的機率提高許多，讓巨蟹寶寶的11月能過得意氣風發。只要積極性夠，自信心帶你起飛通往成功。不過11月的敵人是你自身的粗心大意，粗心大意會使你的好運下降，所以要執行的事情，最好運用一些工具來提醒自己，諸如:手機或是電腦的行事歷、手寫的小紙條等都是不錯的工具。財運起伏大，投資方面要穩定心態，能撐到最後，終能收穫甜美的果實。戀愛運可圈可點，展現誠意，終結單戀。
獅子座
獅子寶寶的11月運勢，整體來說是不錯的喔！基本上，大多的事物都能如願達成，縱有損失或失敗，也能如願馬上挽回。積極與人互動，想做到的事，請務必自己當先鋒站在領頭的位置去指揮執行。需要決定的事，也要積極論述自己的意見，直覺覺得這不對時，不要出手，將時間活用於其他事情上，就能大幅提升工作效率。遇上心儀的對象，不過總是縮短不了距離，當心中產生許多自己腦補出來應該退縮的理由時，你就注定輸了這場戀愛。
處女座
嗅到危機重重的感覺。你是不是有埋藏於心的秘密呢？擔心秘密暴露成為了你的弱點。不要過於信賴他人，留心周遭的變動，多點一個人的獨處的時間為宜。利用獨處時間好好思考下，將自己重新reset，再出發吧！ 3日、20日、28日附近都有可能發生打擊心靈的惡事，這些日子的前後，尤其要避免自己因過於急躁而壞事。來求復合的前任，可能讓你陷入三角戀或是不倫戀中，不想在這樣的關係中痛苦的話，請表明自己的立場，並確實釐清關係後再開始喔！
天秤座
比起緬懷過去榮光，著重放眼未來的規劃將更有助天秤寶寶11月的運勢發展。要明白以前的成功方程式，不見得能套用在現在，瞬息萬變的世界裡，要更靈活變通以對，才能使你事業成功。戀愛方面，愛就勇敢說出口吧！認真的表態才不會讓對方當你只是嬉鬧，不是真的想談感情而錯過良緣。財運方面，善用朋友的投資情報，好好地幫自己的荷包補給下銀彈。
天蠍座
天蠍寶寶的11月可說不好也不壞，有起有落，最後回到原點的感覺，所以近期就把心態放輕鬆點，想著今天做不完的事，明天也可以繼續做，就不用把自己逼得太緊囉！戀愛運走下坡，尤其不利於剛交往不久，感情還不穩定的情侶，可能會因口角或是出現撥動你心弦之人而有所動搖至破局。財運似乎開始漸入佳境，月底手頭寬裕時，可以犒賞下辛勞的自己。
射手座
憂喜交替，輪番上陣的變化，讓射手寶寶的11月像是洗三溫暖般，冷暖自知。對於運氣的上下，唯有抱持不隨之起伏的平常心以對，才能安然渡過11月而不懊悔。 11月的財運就如同股票開盤一番起伏後，最後收平盤的結果，似乎沒開盤過的感覺。感情方面，不強求，不陷入奇怪的執念，讓緣分自然地發展為宜，強求的結果，反而會使自己深陷泥沼而不自拔。
魔羯座
有些災難的一個月即將來臨。月初可能面臨橫刀奪愛的心痛，要不想被戀人背叛的話，請多關心對方，溝通上有小代溝出現時，萬不可輕忽。月中避免金錢借貸，可免去禍根，月底則要留心財物的紛失。人生起伏，有如山峰接著山谷相連，這麼想著，就不會因一點小挫折就折了意志，雨過會天晴，不好的事情過後總是會有叫人開心的事情出現的，這麼想著，就能開朗渡過此一時期。
水瓶座
11月的水瓶座站穩C位，水瓶寶寶在任一團隊中都是最耀眼的，能得到大家的信賴，被賦予帶領大家的責任，即使你不主動挺身，也會被壓著不得不挺身而出，主掌大局的情勢，這是你展現果決判斷領導力的時刻了！壓力雖會有些大，如真覺得挺不住，似在高壓爐中要爆發時，不妨抽離放鬆一下，適時調節身心，表現會更好。戀愛方面要避免會錯意帶來的窘況。
雙魚座
雙魚寶寶的11月除了上半月稍微運勢下降外，整體運來說還是具優勢的。好運特別在會在面臨做決定時來訪，有利於行動派的雙魚寶寶控場。工作上能認識許多對你有助益的緣分，請好好活用下。想轉職，想求婚，想搬家，只要有任何想做的，勇於付諸行動就對了！優柔寡斷，受人言語左右又退縮的話，可是浪費了這難得的好運加持。財運極佳，直覺助你勢如破竹。（編輯：鍾怡婷）
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