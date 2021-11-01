好市多員工狂重複「1句」！她結帳驚：沒停過 客全跪了
知名美式賣場「好市多」因價格優惠且商品多樣，近年來深受國人喜愛，而吸引不少顧客前往消費。不過，有名女網友到好市多採購時，意外在結帳區遇到一名員工不厭其煩地重複「一句話」，讓她聽到直呼「謝謝你的貼心提醒。」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 17:04:41
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示上個月31日到好市多採買，意外聽到一名員工結帳時不斷重複提醒「黑卡顧客限量一件商品」，原PO透露「好多人跟我一樣拿兩樣商品的人，收銀員不厭其煩的對每一位顧客告知」。
不僅如此，另一名女店員看到這樣的行為，出聲建議「要他不用再說，結帳就好了，整天下來光解釋都累了」，但該名員工並沒有停止動作，「一樣是動作迅速結帳，還告訴那位小姐，為了避免後面爭執，他還是說一下好了」。聽到兩人的對話，也讓原PO直呼「真的是一位非常為公司也為顧客著想的收銀員」，更感謝該名員工的貼心提醒。
貼文一出，就引來不少客人大讚留言，「很有服務熱誠的收銀員～這種要多多讚賞才行！」、「好的收銀員要表揚」、「打電話去表揚，不然公司不知道」、「清楚說明很好，避免爭議」、「我覺得不錯啊！好的工作態度值得被說出口」、「認真負責的人，免去購物的疑慮」。（編輯：陳雅雲）