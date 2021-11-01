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SM萬聖趴沒Irene！美女暴瘦成紙片人　近況讓人「痛哭」

▲Irene似乎又更瘦，粉絲心疼。（圖／Irene IG）
▲Irene似乎又更瘦，粉絲心疼。（圖／Irene IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-01 17:31:32

南韓三大娛樂公司之一的「SM娛樂」，每年萬聖節都會隆重舉辦，今年旗下藝人裝扮依舊無所不用其極，但卻不見當家美女Red Velvet隊長Irene，令不少粉絲期待落空，她則在IG上傳最新自拍，網友發現她模樣消瘦，十分心疼。

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▲Red Velvet今年只有Yeri參加萬聖趴。（圖／SM IG）
▲Red Velvet今年只有Yeri參加萬聖趴。（圖／SM IG）
▲瑟琪（左起）、Yeri、Irene在家度過萬聖節。（圖／Irene IG）
▲瑟琪（左起）、Yeri、Irene在家度過萬聖節。（圖／Irene IG）
「SM娛樂」2021年萬聖趴圓滿落幕，今年旗下每團成員並非全員參與，Red Velvet僅派Yeri（金藝琳）代表，她扮成《宮 野蠻王妃》裡的申采靜，模樣獲得不少網友稱讚，指「金王妃」可愛又漂亮。

Red Velvet隊長Irene去年10月爆出大頭症事件，長期言語羞辱造型師，對方稱她是個未經社會化的巨嬰，Irene事後認錯道歉，「SM娛樂」也表示會努力教導旗下藝人，劣跡人品不會再出現；或許是因此事件，Irene才未參與今年公司的萬聖派對。

Red Velvet今年8月發行專輯，Irene也暌違10個月浮出水面，更新IG、分享近況，她雖然沒參加公司萬聖趴，但仍與成員瑟琪、Yeri在家度過萬聖節。Irene沒特地Cosplay，以簡單的雀斑妝、粗框眼鏡示人，模樣明顯消瘦，粉絲則被Irene的打扮「美哭」，以「痛哭流涕」的表情符號謝謝她發文。

▲Irene分享近況，簡單的變裝「美哭」粉絲。（圖／Irene IG）
▲Irene分享近況，簡單的變裝「美哭」粉絲。（圖／Irene IG）
▲Irene雀斑妝十分可愛。（圖／Irene IG）
▲Irene雀斑妝十分可愛。（圖／Irene IG）
▲Irene有冰山美人封號，紙片身材惹人心疼。（圖／Irene IG）
▲Irene有冰山美人封號，紙片身材惹人心疼。（圖／Irene IG）
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