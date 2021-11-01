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百元理髮店最愛「1職業」！網愣：贏9成人的　老闆娘認了

▲有網友指出常去的百元理髮店最近要搬家，原因在於受不了上班族挑三揀四。老闆娘更分享最愛的客人職業，而引發熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲有網友指出常去的百元理髮店最近要搬家，原因在於受不了上班族挑三揀四。老闆娘更分享最愛的客人職業，而引發熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-01 20:00:47

近年來百元理髮店如雨後春筍般冒出，因其主打便宜且快速的優勢，高CP的特點總是吸引不少民眾。不過，就有網友指出常去的百元理髮店最近要搬家了，原因在於受不了上班族挑三揀四，而老闆娘也曝光想開拓的最新客源，讓網友震驚不已。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示自己常去的百元理髮店近期準備要搬去某家醫院附近，「因為在我下班路線上，現在搬過去，要稍微繞路有點不方便，我問老闆娘說為什麼要搬？這裡生意不是不錯嗎？」對此，老闆娘就坦承「這裡客源很多是上班族，剪個頭髮要求特多，東挑西揀的」，指出這種客人有時都會花掉她半小時以上時間。

老闆娘也指出，想改至醫院附近開拓醫生客源，坦言「有幾個客人是醫生，要求不多都只要剪短而已，10分鐘就搞定了」。這也讓原PO好奇詢問「以醫生那種收入，會去剪百元理髮嗎？或許有些真的不挑，但是多數還是會上髮廊剪吧？有卦？」

▲網友好奇詢問「醫生很多都剪百元理髮？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「醫生很多都剪百元理髮？」（圖／翻攝PTT）
問題一出，就引來不少網友熱議，「認真的醫師沒空整理外型吧」、「醫生時間寶貴，簡單剪就好」、「我認識的醫生都低調奢華的」、「光內涵跟錢打趴九成以上的人」、「醫生頭銜就比好看的髮型強幾萬倍了」；但也有人提出不同看法，直言「少數，現在一堆醫生髮型都怪異造型」、「花時間弄髮型的主治一堆」。（編輯：陳雅雲）

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