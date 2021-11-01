小貓睡覺躺直線！奴才揉肚也不動 全場喊：好想吸肚皮
這不是引誘人犯罪嗎？日本一名飼主養了兩隻曼赤肯貓，其中一隻公貓「萬太郎（まんたろー）」從小就很喜歡睡覺，而牠的睡姿也總是讓人感到療癒。當牠3個月大時的某一天，飼主發現牠躺在沙發上熟睡，而網友看了都大喊：「好想吸牠的肚皮啊！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 22:32:21
養過小貓的都知道，牠們是一種很容易玩到一半就「斷電」的動物，尤其當斷電之後會睡得特別深沉，彷彿天塌下來也驚動不了牠們，萬太郎就是一個例子。當牠只有3個月大時，喜歡睡在沙發上一條藍白相間的毯子上，只是牠的睡姿非常特別，牠不僅像人類一樣「躺平」，兩隻小手還整齊地收在身體兩側，就這麼毫無防備地呈現一直線狂睡，模樣真的非常有趣！
飼主見狀也忍不住伸手摸摸牠的下巴與肚皮，而牠只是抽出右手伸了個懶腰後，還是維持原狀繼續熟睡。網友看了影片都忍不住表示：「牠是被催眠了嗎？」、「睡成這樣也太可愛了」、「我這還不吸爆牠」、「好療癒的睡姿」、「從小就進化成人類了嗎？」。
另外也有不少網友表示，萬太郎一定是對環境與奴才感到極大的信任，才會以這種翻肚的方式熟睡，而飼主隨後也分享一張萬太郎長大後的睡姿，只見牠除了身形變大以外，姿勢完全一模一樣，真的是吃可愛長大的孩子呢！（編輯：陳珮瑜）