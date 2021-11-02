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低溫下探17度！早晚偏涼　入秋最強冷空氣「這天」報到

▲氣象局表示，夜晚清晨各地低溫落在20、21度左右，白天高溫桃園以北、宜蘭及花蓮24到26度左右，整體感受舒適。（圖／NOWnews資料照片）
▲氣象局表示，夜晚清晨各地低溫落在20、21度左右，白天高溫桃園以北、宜蘭及花蓮24到26度左右，整體感受舒適。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-11-02 06:18:13｜2021-11-02 06:51:26

中央氣象局指出，今（2）日受到東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；溫度部分，夜晚清晨各地低溫落在20、21度左右，白天高溫桃園以北、宜蘭及花蓮24到26度左右，整體感受舒適，新竹以南及臺東高溫在27到31度上下，留意日夜溫差。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至4：45，平地最低氣溫為苗栗三灣鄉的17.3度，其他地區平地低溫約在18、19度左右，北部(新北雙溪區)19.0度，中部(台中外埔區)18.4度，南部(台南後壁區)19.3度，東部(宜蘭三星鄉)19.1度。

吳德榮說，今晨4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在東部海面，東北部陸地亦有一些零星微弱回波，截至4：30累積雨量圖顯示，東半部及大台北東側山區有零星少量降雨。

吳德榮指出，最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日受東北季風影響，東半部及大台北東側有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。各地早晚偏涼，中南部微熱、日夜溫差大，各地區氣溫落在北部19至27度，中部18至32度；南部19至32度，東部19至30度。

吳德榮表示，明（3）日仍受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部晴朗穩定；各地早晚偏涼，中南部微熱、日夜溫差大，週四、五（4、5日）東北風逐漸轉東南風，氣溫逐日漸升；週五回暖，北台白天高溫亦將升至30度左右。週四白天北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部晴朗穩定；週四晚、週五僅東半部有局部短暫降雨的機率，西半部晴朗穩定。

最新模式模擬顯示，週六（6日）鋒面接近，北部、東北部轉有局部陣雨，下週（7）日鋒面通過，苗栗以北，東半部及中部山區有局部雨；下週日晚起氣溫急遽下降。

吳德榮預測，下週一至週三(8至10日)入秋最強冷空氣籠罩，天氣轉冷，平地最低氣溫將降至14度左右〔台北市氣象局約在15、16度，尚未符合大陸冷氣團定義(≦14度)〕，不過，此為末期的模擬，有科學極限的「不確定性」，應持續觀察模式對冷空氣強度的調整。（編輯：孫唯容）

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