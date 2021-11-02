低溫下探17度！早晚偏涼　入秋最強冷空氣「這天」報到

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吳德榮說，今晨4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在東部海面，東北部陸地亦有一些零星微弱回波，截至4：30累積雨量圖顯示，東半部及大台北東側山區有零星少量降雨。
吳德榮指出，最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日受東北季風影響，東半部及大台北東側有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。各地早晚偏涼，中南部微熱、日夜溫差大，各地區氣溫落在北部19至27度，中部18至32度；南部19至32度，東部19至30度。
吳德榮表示，明（3）日仍受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部晴朗穩定；各地早晚偏涼，中南部微熱、日夜溫差大，週四、五（4、5日）東北風逐漸轉東南風，氣溫逐日漸升；週五回暖，北台白天高溫亦將升至30度左右。週四白天北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部晴朗穩定；週四晚、週五僅東半部有局部短暫降雨的機率，西半部晴朗穩定。
最新模式模擬顯示，週六（6日）鋒面接近，北部、東北部轉有局部陣雨，下週（7）日鋒面通過，苗栗以北，東半部及中部山區有局部雨；下週日晚起氣溫急遽下降。
吳德榮預測，下週一至週三(8至10日)入秋最強冷空氣籠罩，天氣轉冷，平地最低氣溫將降至14度左右〔台北市氣象局約在15、16度，尚未符合大陸冷氣團定義(≦14度)〕，不過，此為末期的模擬，有科學極限的「不確定性」，應持續觀察模式對冷空氣強度的調整。（編輯：孫唯容）