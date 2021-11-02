防疫鬆綁一次看！10場所今起免戴口罩　雙鐵、KTV可飲食

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即日起，在室外有飲食需求、室內外從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時，農林漁牧工作者在空曠處，民眾從事山林（含森林遊樂區）、海濱活動皆無需配戴口罩；民眾從事易使口罩潮濕的場合，包含溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動，也無需配戴口罩。
指揮中心表示，開放台鐵、高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班/船舶、KTV、MTV、網咖、電影院等場所可以暫時脫口罩飲食，強調室內飲食時應避免交談，飲食完畢則戴上口罩。
限制取消 室外活動人流不再總量管制
指揮中心宣布，取消集會活動人數上限，取消營業場所及公共場域包含，運動場館、圖書館、補習班、教室等空間的人流控管／總量管制取消；藝文展演、體育活動、國家公園、國家風景區、觀光遊樂業等室外人數降載規定取消。
演唱會開放搖滾區設置，主辦單位應有維護觀眾秩序、避免推擠的相關作為或措施，同時，實驗劇場取消第一排觀眾與表演區最前端1.5公尺距離規定。
八大逐步開放 無陪侍今起放寬、有陪侍16日有條件開放
八大行業中沒有陪侍者的場域，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊、理容院等，提出申請並經地方政府核准，今日起可有條件復業，指揮中心也規劃，有陪侍者需等到11月16日配合防疫指引，才能開放。
指揮中心也指出，需配合防疫政策，顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天，全數從業人員至少完成接種1劑疫苗滿14天，首次服務前應提供3日內抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明；另外，未完整接種2劑疫苗的從業人員，須每周1次抗原快含家用快篩或PCR檢驗。（編輯：孫唯容）