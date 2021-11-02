iPhone電池壞超快？兇手「官方也承認」 苦主崩潰：難怪
iPhone一年一度都會推出新品，因為好用且獨特的系統，在台灣手機市場稱霸，成為不少人拿智慧型手機的首選，不過有拿iPhone的你，肯定知道當iPhone使用一段時間之後，所謂電池健康度會開始下降，到最後必須花錢再換電池。對此，就有網友分享自己找到iPhone耗電這麼快的原因，直呼其實有改善方法，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 08:46:03
原PO在「Dcard」貼文指出「我前幾天有問各位，我的iPhone耗電量為什麼感覺不太正常，多數人叫我過幾天用用看再說，但我不死心地找原因，終於找到問題所在，就是手機殼太厚了！經過我實測後，裸機的iPhone播放同樣Youtube影20分鐘情況下，裸機掉1％；較薄的手機殼掉1％；但市售防摔加厚（背蓋）殼就掉了4~5%」。
「這真的是相當驚人的耗電量，如果考慮要買主打防摔加厚的手機殼可以參考，真的會影響健康電池度」；而原PO也透露，實際詢問蘋果客服，客服人員回應「市售防摔加厚手機殼並沒有針對散熱加強設計，因為若是須達到耐衝擊的效果仍是需要一定的厚度支撐，許多手機殼都會有一樣的狀況，建議可以只裝防撞邊框，散熱效果會比較優」。
貼文一出，網友紛紛回應「我也是用這種的....覺得後背板真的太厚」、「之前拿7的時候就發現了，半年電池就掉到91%」、「難怪我拿一年電池健康度直接掉到91......後來真的覺得這種殼有夠厚索性換掉，一切就恢復正常」、「技術還是有困難吧，要防摔跟散熱只能擇一，夜市賣的那些都沒這些防摔功能好」、「手機裝厚殼散熱差、電池耗能高、溫度常常過高都有，要不是怕摔掉...真的不想用這麼厚的」。（編輯：張嘉哲）