購物突收「未來發票」！她愣：正常？ 知情人抖背後真相
統一發票不但可以讓顧客有購物憑據，還能拿來兌換獎金，因此許多人相當重視，不過近日就有一名網友在網路上表示，她在10月31日購物後，發現該張發票竟歸類在11-12月區間，因此求問這正常嗎？貼文一出，專業網友立馬出面解答：「用完就會提早換，電子發票也要發票區間號，用完就沒了只能在換下個月的。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 11:21:00
該名網友10月31日在臉書「爆系知識家」中貼文，她表示今天去購物後，回家發票竟顯示是11-12月區間的，但購物日期仍是10月31日，讓她相當困惑地問：「這樣正常嗎？謝謝大家！」
貼文一出，網友紛紛留言，「注意的好細，是我都直接放包包了」、「反正都不好中，頭獎都別人的，沒什麼影響」、「沒差啦反正不會中」、「不正常，我想您穿越蟲洞了」、「電子發票不是都空白的，會有提早換的問題嗎」、「活到現在才第一次見過這種情形」、「能不能中200才是重點」。
另外，多數專業網友出面解釋，「9~10月的發票的額度用完了，就會先偷跑到11~12月的額度，因為已經月底了」、「正常啊，提前換下個月份而已」、「正常，以前甚至在25日就拿到下一期的」、「very正常，用完都會提前換」、「正常，因為月底有的發票號碼結束就會換新的月份」、「用完就會提早換，電子發票也要發票區間號，用完就沒了只能在換下個月的」。（編輯：賴禹妡）