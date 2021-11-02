35歲月入4萬及格嗎？鄉民見「1亮點」全認了：直接PR90
不少人擇偶時會考量對方的收入高低，不過除了月薪之外還有許多條件能參考，近日就有一名網友在網路上表示，他的朋友雖月入4萬，但年收有80萬，在新北還有兩間房子，完美條件讓許多網友羨翻：「有2棟房子，勝利組」、「新北兩棟房不用努力了吧」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 11:38:25
該名網友今（2）日在PTT貼文，他以「35歲薪水4.3萬實領4萬及格？」為題，表示他有一個朋友目前35歲，獨居中，月薪是4.3萬不過實領4萬，年終再看年度業績，基本上都有一個月，年收約80萬左右，存款只有5萬，名下還有各在板橋及新莊的兩間房，這樣的條件讓他好奇問：「無車子、無負債、無父母、無小姑；這樣可以剛剛好60分及格嗎？有沒有八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「不要結婚很夠活了」、「一個人這樣有80分了吧」、「不結婚不生孩子堪用」、「不結婚的話，還OK的，如果家裡有房子又不用孝親費，那就更OK了」、「說真的，有賺錢都及格」、「太上進了吧，不可多得的優秀人才」、「覺得可以了，穩定過自己的生活，多的閒錢再拿去投資」。
另外，也有不少網友看到亮點，「新北房2間就夠了」、「新北有2間房可以先說，其他都可以省略」、「兩棟就贏了，薪水只是浮雲」、「兩棟新北房耶」、「兩棟房子，早就及格了」、「有2棟房子，勝利組」、「新北兩棟房大於其他條件，可以列在最上面」、「兩棟直接PR90」、「新北兩棟房不用努力了吧」。（編輯：賴禹妡）